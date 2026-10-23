Avrupa kupalarında heyecan dolu bir hafta daha geride kalırken, Türk temsilcilerinin sahada sergilediği performans ülke katsayısına olumlu yansıdı. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Dolmabahçe'de İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ı ağırlayan Beşiktaş, temposu yüksek geçen karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak haneye değerli bir puan ekledi.

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında ise sahasında İskoç temsilcisi Hearts'ı konuk eden Trabzonspor, rakibini 2-0 gibi net bir skorla mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Alınan bu sonuçların ardından Türkiye'nin katsayısı 52.275'e yükseldi.

YUNANİSTAN İLE FARK AÇILDI

Güncellenen sıralamada 52.275 puanla 9. sıradaki yerini koruyan Türkiye, bir basamak üstünde yer alan Hollanda'yı adım adım takibini sürdürdü. 55.395 puanda bulunan Hollanda ile aradaki puan farkı 3.120'ye inerken, aradaki mesafenin kapanması gelecek sezonlar için doğrudan Şampiyonlar Ligi bileti alma şansını kuvvetlendirdi.

Türkiye'nin hemen arkasında 10. sırada yer alan komşu Yunanistan ise 46.612 puanda kaldı. Türkiye, en yakın rakibi Yunanistan ile arasındaki farkı 5.663 puana yükselterek ilk 10 içerisindeki yerini sağlama aldı.

İNGİLTERE AÇIK ARA ZİRVEDE

Klasmanın tepesinde ise büyük bir farkla İngiltere bulunuyor. 106.463 puanla açık ara liderliğini koruyan İngiltere'yi, 90.732 puanla İtalya ve 85.868 puanla İspanya takip etti.

Haftanın maçları sonucunda UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10 basamak şu şekilde oluştu: