Türkiye otomotiv pazarında en az arıza kaydı oluşturan ve mekanik dayanıklılık performansıyla dikkat çeken 10 model listelendi. Otomobil satın alımında ve kullanımında kritik öneme sahip olan işletim maliyetleri ile motor ömrü kriterlerine göre belirlenen bu araçlar, sürücülerin güvenilirlik listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

EN AZ ARIZA YAPAN 10 OTOMOBİL MODELİ

Türkiye yollarında uzun süre problemsiz kullanım ömrü sunan ve en düşük arıza istatistiklerine sahip olan 10 model şu şekilde:

Toyota Corolla - 1.6 Benzin

Honda Civic - 1.6 Benzin

Toyota Yaris - 1.5 Hybrid

Hyundai i20 - 1.4 Benzin

Renault Clio - 1.0 TCe

Fiat Egea - 1.4 Benzin

Volkswagen Polo - 1.0 MPI

Skoda Fabia - 1.0 MPI

Dacia Sandero - 1.0 SCe

Suzuki Swift - 1.2 Benzin

VERİMLİLİK VE BAKIM MALİYETLERİ ÖN PLANDA MI?

Otomobil satın alma tercihlerinde yakıt verimliliğinin yanı sıra bakım maliyetleri, kronik sorunlardan uzak olmaları ve kolay yedek parça tedariki gibi unsurlar belirleyici rol oynuyor. Listede yer alan atmosferik, hibrit ve küçük hacimli turbo motor seçenekleri, Türkiye genelindeki servis altyapılarında sorunsuz işletim standartları sunmalarıyla öne çıkıyor. Sürücülerin uzun yıllar boyunca büyük onarım masrafları çıkarmadan kullandığı bu modeller, ikinci el piyasasındaki likidite güçlerini de bu dayanıklılık verilerine borçlu bulunuyor.