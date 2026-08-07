Almanya'dan Türkiye'ye izin yolculuğuna çıkan Hüsnü ve Hüsniye Şendiller çiftinin seyahati, Hırvatistan'da yaşanan sıra dışı bir olay nedeniyle beklenmedik bir maceraya dönüştü.

Edinilen bilgilere göre 68 yaşındaki Hüsnü Şendiller, yakıt almak için durduğu benzin istasyonunda otomobilini doldurduktan sonra yoluna devam etti. Bu sırada arka koltukta dinlenen 65 yaşındaki eşi Hüsniye Şendiller'in tuvalete gitmek için araçtan indiğini fark etmeyen sürücü, eşini benzin istasyonunda bırakarak kilometrelerce yol kat etti.

Tuvaletten döndüğünde otomobilin istasyondan ayrıldığını gören Hüsniye Şendiller ise büyük şaşkınlık yaşadı. Cep telefonunun da araçta kalması nedeniyle eşine ulaşamayan kadın, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kızının telefon numarasını ezbere bilen Hüsniye Şendiller, yardımseverlerin telefonunu kullanarak Almanya'daki kızına ulaşmayı başardı.

Durumu öğrenen kızları, babasını arayarak annesinin benzin istasyonunda kaldığını söyledi. Eşinin araçta olmadığını o ana kadar fark etmediği belirtilen Hüsnü Şendiller, aldığı haber üzerine vakit kaybetmeden geri dönüş yaptı.

Yaklaşık 6 saat sonra aynı benzin istasyonunda yeniden buluşan çift, yaşanan talihsiz aksiliğin ardından yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti.

Kısa sürede sosyal medyada da gündem olan olay, kullanıcıların hem şaşkınlık hem de mizahi yorumlarıyla geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi yaşananları "unutulmayacak bir yol hikâyesi" olarak değerlendirirken, uzun yolculuklarda mola öncesi ve sonrası yolcuların kontrol edilmesinin önemine dikkat çekti.