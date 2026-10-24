Evde bile özgür değil

Gazeteci İsmail Saymaz, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında “dezenformasyon” iddiasıyla ev hapsinde. SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz 10 Ekim’den beri ev hapsinde.

SÖZCÜ TV’de İsmail Küçükkaya’nın Günaydın Türkiyem programına evden bağlanan Saymaz, elektronik kelepçeli günlerini söyle anlattı:

“Olabildiğinde kendimi özgür hissetmeye çalışıyorum. Çoğu zaman evde vakit geçiriyordum. Yayınlarımı, yazılarımı kesintisiz sürdürüyorum. Bu benim ikinci tecrübem. Daha önce 56 gün elektronik kelepçeyle gezmiştim.”

ÇÖP DÖKME MESAFESİ

“Elektronik kelepçe için evde ölçüm yapıyorlar, nereye kadar hareket edebileceğini belirliyor. Ben şu an sadece balkona ve evin kapısının açıldığı apartmandaki koridora çıkabiliyorum. O da çöp dökme mesafesi kadar. Oraya da çıkmak riskli olabiliyor, çünkü sinyal kesiliyor bazen hemen arıyorlar Ankara’daki Denetimli Serbestlik Bürosu’ndan. Bu kadar sınırlı bir alanda hareket ediyorum.”

“Uyurken de banyo yaparken de çıkarmıyorum. Banyodan sonra özel bakım gerekiyor paslanmasın diye. Günde 2-3 kere şarj ediyorum.”

DAHA FAZLA UZAMASIN

“Evde herhangi bir eksikliğim yok. Ben çıkamıyorum ama arkadaşlar geliyor, siyasiler arıyor. Günlerimizi geçiriyoruz ancak daha fazla uzamasa iyi olur. Rahatım yerinde demem de şartların çok iyi olduğundan değil dramatize etmek istemediğimden. Cezaevinde olan arkadaşlarım var.”

7 ay önce 54 kişi vardı şimdi 62 mahkum var!

Tutuklu gazeteci, BirGün muhabiri İsmail Arı, Sincan Cezaevi’nden bir mesaj yayımladı. “Emniyete kendi ayağımla gitmeme rağmen hâkim, beni kaçma şüphesi var diye tutuklamış” diyen Arı, “Ben bu memleketi de halkımızı da çok seviyorum. Bu yüzden de memleketimden kaçmam” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Alican Uludağ da, İsmail Arı’yla ilgili şu bilgileri verdi: “İsmail Arı, tutuklandıktan sonra Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda daha önce 75 gün kaldığı aynı koğuşa (A10) konuldu.

Koğuşa girdiğinde o dönem tutuklu olan bazı arkadaşları yine oradaydı. Avukatıyla görüşen İsmail Arı, 28 kişilik koğuşta şu an 62 kişi olduğunu ve yine yerde yattığını bildirdi. İlk tutukluluk sürecinde koğuş mevcudu 54’tü.”

İsmail Arı, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in şikayeti üzerine 21 Ekim’de kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklandı.

HUKUKA AYKIRI

Arı’nın avukatı Taylan Arı, İsmail Arı’nın Ebubekir Şahin’e yönelttiği sorular ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle hukuka aykırı şekilde tutuklu olduğunu belirtti. Martta tutuklanan İsmail Arı, 75 gün cezaevinde kaldıktan sonra 5 Haziran’da serbest bırakılmıştı.

‘Sansüre hayır’ yürüyüşü

Basın meslek örgütleri, gazetecilere yönelik gözaltı, tutuklama ve ev hapsi kararları ile medya kuruluşlarına kayyum atanması ve erişim engellerine karşı bugün 10 kentte sokağa çıkıyor. “Sansüre Hayır, Habere Özgürlük Yürüyüşü” 10 kentte yapılacak ve gazetecilerle halkın haber alma hakkına sahip çıkan herkese açık.

Eylemler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Adana, Kocaeli, Van ve Diyarbakır’da eş zamanlı düzenlenecek. YENİ Parti, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) de katılacak.

ÖZEL DE YÜRÜYECEK

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de basın meslek örgütlerinin çağrısıyla “Sansüre hayır, habere özgürlük” sloganıyla düzenlenecek yürüyüşe katılacak.

Madenciler, gaziler, öğretmenler ve emeklilerin yanı sıra eğitim sendikaları da dayanışma çağrısında bulunarak, eyleme destek vereceklerini açıkladı. Bağımsız Maden İş Sendikası, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Tüm Emeklilerin Sendikası, Eğitim-İş, Eğitim Sen eyleme destek veren örgütlerden bazıları. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın raporuna göre 1 Nisan 2025-1 Nisan 2026 arasında 19 gazeteci tutuklandı.

Hangi kentte saat kaçta?

İstanbul: Kadıköy Boğa Heykeli, saat 13.00.

Ankara: Kolej Kavşağı, saat 14.00.

İzmir: Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önü, saat 14.00.

Eskişehir: Köprübaşı, saat 14.00.

Adana: Sanatçılar Parkı Basın Anıtı önü, saat 13.00.

Diyarbakır: Adliye önü, saat 14.00.

Antalya: Attalos Heykeli önü, saat 14.00.