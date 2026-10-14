Türkiye'de 56 yıl sonra bir ilk yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Eylül ayına ait Sıcaklık Analiz Raporu'nu yayımladı. Türkiye genelinde ayın ortalama sıcaklığı 21,5 derece oldu. Böylece 2026 Eylülü, son 56 yılın en sıcak 13'üncü eylül ayı olarak kayıtlara geçti.

1991-2020 döneminde 20,9 derece olan eylül ayı ortalama sıcaklığı, bu yıl söz konusu değerin 0,6 derece üzerinde gerçekleşti. Sıcaklıklar bazı bölgelerde mevsim normallerini aşarken diğer kesimlerde normaller civarında seyretti.

CİZRE'DE 42,4, ARDAHAN'DA EKSİ 1,6 DERECE

Rapora göre eylül ayında iki yeni ekstrem maksimum sıcaklık kaydı gerçekleşti. Türkiye genelinde ayın en yüksek sıcaklığı 42,4 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklığı ise sıfırın altında 1,6 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

BÖLGELERİN SICAKLIK ORTALAMALARI

Marmara Bölgesi'nde uzun yıllar ortalaması 20,6 derece olan eylül sıcaklığı, 20,9 derece olarak ölçüldü. Gökçeada çevresinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin en düşük sıcaklığı 5,6 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklığı 36,7 dereceyle Lüleburgaz'da kaydedildi.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, uzun yıllar ortalaması olan 22,2 derecenin üzerine çıkarak 22,7 derece oldu. Ödemiş, Aydın, Nazilli ve Bodrum çevrelerinde sıcaklıklar normalleri aştı. En düşük sıcaklık 1,7 dereceyle Simav'da, en yüksek sıcaklık 40,5 dereceyle Nazilli'de ölçüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde uzun yıllar ortalaması 24,1 derece olan eylül sıcaklığı 24,8 dereceye ulaştı. Manavgat, Eğirdir, Antalya, Alanya, Fethiye, Mersin, Isparta, Kaş ve Kale (Demre) çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 3,3 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık 41,6 dereceyle Kozan'da kaydedildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, uzun yıllar ortalaması olan 18,3 dereceye karşılık 18,6 derece oldu. Kangal çevresinde sıcaklıklar normallerin üzerinde seyretti. Bölgenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 0,2 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklığı 35,6 dereceyle Çankırı'da ölçüldü.

Karadeniz Bölgesi'nde eylül ayı ortalama sıcaklığı 19,4 derece olarak belirlendi. Uzun yıllar ortalaması 19,2 derece olan bölgede yalnızca Bartın çevresinde sıcaklıklar mevsim normallerini aştı. En düşük sıcaklık 3 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık 38,2 dereceyle Boyabat'ta tespit edildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, 18,5 derecelik uzun yıllar ortalamasının 1 derece üzerinde, 19,5 derece olarak gerçekleşti. Başkale, Karakoçan, Van ve Ağrı çevrelerinde sıcaklıklar normallerin üzerine çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,6 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık 36,6 dereceyle Malatya'da ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise uzun yıllar ortalaması 25,9 derece olan eylül sıcaklığı 26,7 derece oldu. Cizre ve Şırnak çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerini aştı. Bölgenin en düşük sıcaklığı 12,1 dereceyle Ceylanpınar'da, en yüksek sıcaklığı 42,4 dereceyle Cizre'de kaydedildi.