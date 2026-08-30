Sivil havacılık alanında yaşanan hızlı genişleme, İnsansız Hava Araçları (İHA) pilotu olma talebinde de kendisini gösterdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yıl başından bu yana 237 bin 40 kişinin bu alanda lisans için başvurduğunu açıkladı.

Uraloğlu, geçen yılın aynı dönemine göre İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısının yüzde 367 arttığını vurguladı. Bakan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından oluşturulan İHA Kayıt Sistemi'nde, kayıtlı İHA sayısının 94 bin 230'a ulaştığını ve pilot lisansına sahip kişi sayısının 1 milyon 845 bin 456'ya eriştiğini bildirdi.

5 BİN 300 YENİ İHA KAYIT ALTINA ALINDI

Uraloğlu, İHA Sistemleri Talimatı kapsamında oluşturulan özel kayıt sistemi sayesinde aracın izin, uçuş ve kayıt işlemlerinin yürütüldüğünü ifade etti. Bakan, bu sayede İHA'ların zirai ilaçlama, fotoçekim, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı alanlarda kullanımının arttığını kaydetti.

Yılın başından itibaren 5 bin 300 yeni İHA'nın kayıt altına alındığını belirten Uraloğlu, sistemin etkinliğinin ve sektörün genişlemesinin somut verileri olarak bu rakamları paylaştı.