TÜİK'in 2025 yılı boşanma verilerine göre Türkiye'de en çok boşanmanın kaydedildiği 30 ilçe belli oldu. Listenin zirvesinde bir başkent ilçesi yer alırken, ilk 30 ilçenin 10'u tek bir ilden çıktı. Sıralama nüfusa göre oran değil, toplam boşanma sayısına göre hazırlandı.

Haberde yer alan sıralamaya göre 2025'te en çok boşanma Ankara'nın Çankaya ilçesinde kaydedildi. İkinci sırada yine Ankara'dan Keçiören bulunuyor. Ankara'dan listeye Yenimahalle 9., Mamak 10., Etimesgut 19. ve Sincan 25. sıradan girdi. Böylece başkent, ilk 30 ilçe arasında altı ilçeyle temsil ediliyor.

İstanbul, listede 10 ilçeyle en kalabalık il oldu. İstanbul'un en üst sıradaki ilçesi 4. sırayla Kadıköy. Kadıköy'ü Esenyurt 6., Maltepe 12., Küçükçekmece 13., Pendik 17., Ümraniye 18., Üsküdar 20., Kartal 23., Bahçelievler 27. ve Ataşehir 29. sırayla takip ediyor.

İzmir'den beş ilçe ilk 30'a girdi. Konak 11., Buca 14., Karabağlar 15., Karşıyaka 16. ve Bornova 24. sırada yer aldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi 3. sırada yer alırken, aynı ilden Kepez 8. sıraya yerleşti. Adana'nın Seyhan ilçesi 5. sırada. Bursa'dan Osmangazi 7., Nilüfer 22. ve Yıldırım 30. sırada bulunuyor. Listeyi Gaziantep'ten Şahinbey 21., Konya'dan Selçuklu 26. ve Eskişehir'den Odunpazarı 28. sırayla tamamlıyor. Haberde sıralamanın toplam sayıya göre yapıldığı, nüfusu yüksek ilçelerde sayının fazla çıkmasının doğal olduğu ve nüfusa göre hesaplanan boşanma oranlarının da incelenmesi gerektiği belirtiliyor.