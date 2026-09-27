Samsung, Apple ve Google cihazlarının patent ihlali nedeniyle ABD'de satışının yasaklanması için açılan dava sonrası şimdi de Samsung Galaxy S23 Ultra için benzer bir dava açıldı.

ABD'de bir girişim, Samsung Galaxy S23 Ultra'nın ABD'de satışının yasaklanmasını istiyor. ABD'li bağlantı teknolojileri geliştiren teknoloji girişimi Ioengine, Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds2 Pro ve Samsung Portable SSD T7 modelleri için patent ihlali nedeniyle dava açtı.

Girişim, söz konusu modellerde kendisine ait bağlantı teknolojileriyle ilgili patentlerin izinsiz kullanıldığını iddia ediyor.

S23 ULTRA'NIN ABD'DE SATIŞI YASAKLANABİLİR

Dava kapsamında bir patent ile ilgili olarak Galaxy S23 Ultra ve Samsung Portable SSD T7 modellerinin ABD'de satışının yasaklanması istenirken, yasaklama yapılamazsa tazminat ödenmesi talep ediliyor. Diğer patentler için ise yalnızca tazminat isteniyor.

Davanın detayları ve mahkemenin değerlendirmesi henüz netlik kazanmadı. Ancak söz konusu modellerin üretimde olmamasına rağmen, dava sonucunda Samsung'un bu teknolojileri sonraki dönemde de kullanamayacağı anlamına gelebilir.