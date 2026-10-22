Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün yılın yedinci faiz kararını açıklayacak. Karar öncesinde beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekilmesini bekliyor.

Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), yılın yedinci toplantısını gerçekleştirecek. Kurulun faiz kararı, gerekçesiyle birlikte saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.

Merkez Bankası, eylül ayındaki son PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tutmuştu.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Uluslararası bankaların değerlendirmeleri ve ekonomist anketleri, ağırlıklı olarak 100 baz puanlık faiz indirimine işaret ederken bazı kuruluşlar enflasyon beklentilerindeki katılık nedeniyle faizin sabit tutulabileceğini öngörüyor.

Piyasalarda ağırlıklı beklenti, TCMB’nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36 seviyesine çekmesi yönünde.

Beklentinin gerçekleşmesi halinde Merkez Bankası, ocak ayından bu yana ilk faiz indirimi yapmış olacak.

DÖVİZ VE BORSAYA ETKİSİ NE OLUR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde, piyasalarda beklentiler 100 baz puanlık bir indirimle faizlerin yüzde 36 seviyesine çekileceği yönünde şekilleniyor.

Olası bir faiz indirimi hamlesi, Türk lirası varlıkların getirisini göreceli olarak azaltacağından döviz kurları üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturabilir. Borsa İstanbul cephesinde ise düşen borçlanma maliyetleri ve gevşeyen para politikası beklentileri genel olarak şirket değerlemelerini destekleyerek hisse senedi piyasasına olumlu yansıyabilir.

Ancak faiz indirim adımlarının sınırlı tutulması ve metindeki sıkı duruş vurgularının korunması durumunda borsadaki yükselişin belirli sektörlerle sınırlı kalabileceği öngörülüyor. Öte yandan, yüksek enflasyon beklentilerinin sürmesi ve jeopolitik ile iç siyasi risklerin varlığı, döviz talebini canlı tutarak piyasalardaki oynaklığın önümüzdeki dönemde de devam etmesine yol açabilir.

Merkez Bankasının politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutması durumunda, sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürüldüğü mesajı verileceğinden Türk lirası varlıklara olan güven pekişebilir. Bu senaryoda döviz kurlarındaki yukarı yönlü baskı hafifleyip yatay bir seyir izlenebilirken, Borsa İstanbul'da yüksek faiz ortamının borçlanma maliyetleri üzerindeki yükü nedeniyle kısa vadede kâr satışları görülebilir.

Politika faizinin sürpriz bir adımla artırılması halinde ise TL'nin cazibesi ve reel getirisi belirgin şekilde artacağından döviz kurlarında hızlı bir gerileme ve Türk lirasında değer kazancı yaşanabilir. Buna karşın, artan finansman maliyetlerinin şirket kârlılıkları ve ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturacağı beklentisiyle borsa tarafında sert satış baskıları hissedilebilir. Sonuç olarak, her iki kararda da Merkez Bankasının karar metninde vereceği enflasyon ve sıkılaşma vurguları, piyasaların orta vadeli yönünü belirlemede kritik rol oynayacaktır.

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