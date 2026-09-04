Volkswagen denetleme kurulu için hazırlanan gizli rapora göre Seat markasının en geç 2029 sonuna kadar kademeli olarak piyasadan çekilmesi planlandı. Kararla birlikte temel marka segmentindeki yatırımlar tamamen Cupra'ya kaydırılırken, Almanya'daki dört dev üretim tesisinin de kapatılması gündeme geldi.

SEAT KULLANICILARININ DURUMU NE OLACAK?

Sızan belgelere göre kaynakların verimli kullanılması amacıyla Seat'ın elektrikli araç modellerine ve 2030 vizyonuna dahil edilmeyeceği açıklandı. Mevcut kullanıcılara servis ve garanti desteği verilmeye devam edileceği, gruptaki stratejik büyüme ve dönüşümün merkezine ise kardeş marka Cupra'nın yerleştirileceği bildirildi.

ALMANYA'DA HANGİ FABRİKALAR KAPATILACAK?

Tasarruf planı kapsamında Almanya'daki Emden ve Zwickau tesislerinde üretimin 2031'de, Hannover'de 2032'de ve Neckarsulm tesisinde ise 2034'te kademeli olarak sonlandırılması önerildi. Cuma günü yapılacak denetleme kurulu toplantısında karara bağlanması beklenen planla birlikte şirketin endüstriyel ayak izinin küçültülmesi hedeflendi.