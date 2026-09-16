Türkiye’de yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-haziran döneminde 962 bin 739 taşıtın kaydı gerçekleştirildi. Bu sayı, yıllık bazda yüzde 11,7’lik azalışa işaret etti.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıtların 456 bin 50’sini otomobiller oluşturdu. Otomobillerde renk tercihlerine ilişkin veriler de dikkat çekti.

EN ÇOK TERCİH GRİDEN YANA OLDU

TÜİK’in ocak-ağustos dönemine ilişkin verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan 600 bin 859 otomobilin renk dağılımı belli oldu.

Listenin ilk sırasında 190 bin 529 otomobille gri renk yer aldı. Griyi 117 bin 4 otomobille beyaz, 54 bin 144 otomobille siyah takip etti.

Mavi renk 44 bin 877 otomobille dördüncü sırada bulunurken, yeşil 25 bin 379 otomobilde tercih edildi. Kırmızı renkli otomobillerin sayısı ise 14 bin 634 olarak kayıtlara geçti.

Diğer renklerdeki dağılım ise şöyle oldu:

Kahverengi: 5 bin 988

Turuncu: 1.576

Sarı: 1.370

Rengi bilinmeyen: 549