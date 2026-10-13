İklim değişikliğinin mevsim süreleri ve sıcaklık ortalamaları üzerindeki etkilerini inceleyen "1965-2020 döneminde Türkiye genelinde mevsim kaymalarının belirlenmesi" başlıklı çalışma, 65 meteoroloji gözlem istasyonuna ait verileri analiz etti. Araştırmanın en çarpıcı bulgusu, Türkiye'nin tamamında yaz mevsiminin 10 yılda ortalama 2,1 gün erken başlaması oldu. Bölgesel dağılıma bakıldığında Ege Bölgesi, 10 yılda 2,4 ile 2,9 gün arası değişimle en belirgin kaymayı yaşayan bölge olarak öne çıktı. Bu bölgeyi 1,4-3,2 günle Marmara, 1,4-2,8 günle Akdeniz, 1,2-3,2 günle Karadeniz ve 0,3-2,8 günle İç Anadolu izledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise bu süre 10 yılda 1 ile 1,5 gün arasında değişti.

"KIŞ KISALIYOR, YAZ UZUYOR"

Uzmanlar, astronomik takvimde mevsimlerin 90'ar günlük sabit dönemler olarak tanımlanmasına karşın, gerçek mevsimlerin sıcaklık ve hava koşullarına göre dinamik bir yapıda olduğunu belirtiyor. Yükselen sıcaklıkların kış mevsimlerini kısaltıp ılımanlaştırdığı, yaz mevsimlerinin ise hem takvimsel süresini uzattığı hem de termal şiddetini artırdığı tespit edildi. Bu durum, ilkbahar ve sonbahar gibi geçiş mevsimlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini kaydırarak mevsimlerin uzamasına neden oluyor. Sonbahar mevsimi, denizlerin yüksek ısı kapasitesi sayesinde iklim değişikliğinin etkilerini yavaşlatması ve küresel iklimi dengelemesi açısından kritik bir rol üstleniyor. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye için sonbaharın termal özelliklerindeki değişim, denizlerin sıcak kalması ve soğuk-sıcak hava sistemlerinin etkileşimi nedeniyle büyük önem taşıyor.

Sonbahar sıcaklıklarındaki artış, deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesi ve atmosferik nem birikimiyle birlikte özellikle geçiş mevsimlerinde şiddetli konvektif yağış ve ani taşkın riskini artırıyor. Araştırmacılar, tüm mevsimlerin termal ve takvimsel sürelerinde belirgin farklılaşmalar olduğunu vurguluyor. Yılın en sıcak 90 günlük dönemi olan yaz, her 10 yılda ortalama 0,2 ile 0,7 santigrat derece artışla sıcaklık artışının en yüksek gerçekleşeceği mevsim olarak öne çıkıyor. Güncel tablo, iklim değişikliğinin Türkiye'de artık geleceğe dönük bir projeksiyon olmaktan çıktığını; termal rejimde kırılan tarihi rekorlar ve hidrolojik döngüdeki aşırı salımlarla somut ve artarak devam eden bir gerçekliğe dönüştüğünü ortaya koyuyor.

TARIM VE ENERJİ İÇİN KRİTİK UYARILAR

Mevsim kaymalarının tarım, enerji, su kaynakları, afet yönetimi ve turizm gibi alanlarda sosyoekonomik sonuçlar doğuracağı öngörülüyor. Bu nedenle iklim uyum stratejilerinin disiplinlerarası bir anlayışla hayata geçirilmesi gerekiyor. Türkiye genelinde bitkilerin büyüyüp geliştiği dönemdeki sıcaklıkların belirgin şekilde arttığına dikkat çekiliyor. Bu artış, bitkilerde ve ağaçlarda ilkbaharda yapraklanma ile çiçeklenme gibi fenolojik safhaların öne kayarak erginleşme süresinin kısalmasına neden oluyor. Erken uyanan bitkilerde daha geç don riski yükselirken, birtakım zararlı popülasyonların da artması bekleniyor. Sonbaharda sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle yaprak dökülmesi ve vejetasyon döneminin bitişi gecikiyor. Sıcaklık birikimindeki yükseliş güney bölgelerde bitkiler üzerinde sıcaklık stresini artırırken, İç ve Doğu Anadolu'nun yüksek rakım alanlarında daha önce yetişmeyen kültür bitkilerinin tarımına imkan veren yeni iklim zonları oluşabiliyor.

Uzmanlar, mevsim kaymalarının bu hızla sürmesi halinde önümüzdeki 20 ila 30 yılda tüm mevsimlerde zamanlama ve sıcaklık açısından önemli değişimler yaşanacağını belirtiyor. Dünya'nın kritik bir kırılma noktasında olduğu yorumu yapılırken, iklim değişikliğinin etkilerinin artık görmezden gelinemeyecek boyuta ulaştığı ifade ediliyor.