Yeni satışa sunulan iPhone 18'in bazı teknoloji marketlerinde "kasko yaptırma" şartıyla satıldığı öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan şikayetlerin ardından Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, söz konusu uygulamanın mevzuata aykırı olabileceğini belirterek ilgili iş yeri hakkında denetim yapılacağını duyurdu. SOSYAL MEDYADA ŞİKAYETLER ARTTI iPhone 18'in satışa çıkmasının ardından bazı tüketiciler, teknoloji marketlerinde cihazı almak için kasko yaptırma zorunluluğu getirildiğini öne sürdü. Sosyal medya kullanıcıları, "iPhone 18 telefon satışında 'Kasko yaptırmak zorundasınız' şartı koşuluyor." ifadeleriyle tepki gösterdi. Paylaşımlarda, yeni telefon satın almak isteyen tüketicilere yan ürün satın alma zorunluluğu getirilmesinin yasal olmadığı yönünde görüşler dile getirildi. BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ Şikayetlerin artmasının ardından Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaplan, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan "Bir mal veya hizmetin satışı başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz" hükmüne dikkat çekti. DENETİM BAŞLATILACAK Kaplan, paylaşımda adı geçen iş yeri hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından denetim yapılacağını belirtti. Mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi. Bakanlık, haksız ticari uygulamalarla mücadelede kararlı olduğunu vurguladı.

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