Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesinde ıslah çalışmalarıyla geliştirilen Maraş-18 ceviz çeşidi, 25 ülkede üreticilerin bahçelerinde yetiştiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca 2009 yılında tescillenerek milli çeşit listesine alınan cevizin meyvesi de 15 ülkeye ihraç ediliyor.

KSÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, AA'ya yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın yaklaşık 110 bin dekarlık alanda 30 bin tonu aşan ceviz üretim potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Sütyemez, kentteki ceviz üretiminin yüzde 90'ından fazlasını Maraş-18'in oluşturduğunu belirtti.

Türkiye'de yerli ceviz çeşitleri arasında en fazla üretimi yapılan çeşidin Maraş-18 olduğunu ifade eden Sütyemez, "Yaklaşık 25 ülkede üreticiler ceviz bahçelerinde Maraş-18 çeşidini kullanıyor. Milli bir çeşidimizin 25 ülkede yetiştirilmesi çok önemli." dedi. Sütyemez, çeşidin iriliği, tadı, aroması ve doluluk oranıyla iç ve dış pazarda tercih edildiğini kaydetti.

YAKLAŞIK 10 BİN TON CEVİZ İHRAÇ EDİLİYOR

Kahramanmaraş Ceviz Diyarı Ekolojik Tarım Turizm Kooperatifi Başkanı Beyza Nur Mungan, kentte üretilen cevizin yaklaşık 10 bin tonunun Irak, İran, Rusya, Suudi Arabistan, Almanya ve ABD başta olmak üzere 15 ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

Maraş-18'in ince kabuğu, yüksek iç randımanı ve aromasıyla tercih edildiğini anlatan Mungan, genç ceviz bahçelerinin tam verime ulaşmasıyla üretimin daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Mungan, üreticiler ve kooperatifler olarak üretim miktarını ve ağaç başına verimi artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Cevizin işlenerek katma değerli ürüne dönüştürülmesinin önemine işaret eden Mungan, modern işleme ve paketleme tesisleriyle ürünün katma değerini yükselterek ulusal ve uluslararası pazarlara ulaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

ÇAĞLAYANCERİT'TE REKOLTE BEKLENTİYİ AŞTI

Çağlayancerit İlçesi ve Mahalleleri Cevizcilik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Kekil ise bu sezon ilçede yaklaşık 8 bin ton ceviz üretildiğini bildirdi. Kekil, rekoltenin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ve ürün kalitesinin iyi olduğunu belirtti.