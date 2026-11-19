Türkiye’den Mısır’a yapılan yıllık doğrudan yatırımlar, 2016-2017 mali yılından 2024-2025 mali yılına kadar yüzde 393,2 arttı. Yıllık yatırım tutarı 35,5 milyon dolardan 175,1 milyon dolara yükselerek yaklaşık beş katına çıktı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi de 2016’daki 4,7 milyar dolar düzeyinden 2025’te 6,8 milyar dolara ulaştı. Karşılıklı mal alım satımı dokuz yılda 2,1 milyar dolar, yüzde 44,7 arttı.

Mısır’da faaliyet gösteren 1.869 Türk şirketinin 873’ü sanayi sektöründe yer alıyor. Türk şirketlerinin ülkedeki toplam yatırımı 921,5 milyon dolara ulaştı.

Bu şirketler Mısır’da yaklaşık 43 bin 900 kişiye istihdam sağlıyor.