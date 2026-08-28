Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik temasların hızlanması ve kolaylaştırılması amacıyla vize düzenlemesi güncellendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, diplomatik pasaport taşıyan Suriye vatandaşları vize muafiyetinden yararlanmaya başladı.

Yeni düzenleme kapsamında, resmî görevde bulunan Suriyeli diplomatlar; Türkiye'ye atanmaları, transit geçişleri ve turistik amaçlı seyahatleri sırasında vize almadan seyahat edebilecek. Bu muafiyet, her 180 gün içinde 90 gün geçerli olacak.

Kararın detaylarında, umuma mahsus pasaport sahibi Suriye vatandaşlarının vize prosedürlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi. Dolayısıyla, diplomatik statüde olmayan Suriyeli vatandaşlar için mevcut vize kuralları aynı şekilde devam ediyor.