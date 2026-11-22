İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy bölgesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van'daki çok sayıda vatandaş, sarsıntıyı hissettiklerini bildirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre deprem, 22 Kasım 2026 saat 00.42.22'de kaydedildi. Moment büyüklüğü (Mw) 4,0 olarak açıklanan sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Van'ın Özalp ilçesine yaklaşık 35,70 kilometre mesafede olduğu belirtildi. AFAD, merkez üssünün koordinatlarını 38.80633 kuzey enlemi ve 44.66883 doğu boylamı olarak duyurdu.

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