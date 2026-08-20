Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, 2026 yılının ikinci çeyreğinde brüt dış borç stokunda belirgin bir artış yaşandı. Toplam borç, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 büyüme kaydederek 539 milyar dolar seviyesine ulaştı.

BORCUN YÜZDE 48,9'U DOLAR CİNSİNDEN

Para birimi dağılımına bakıldığında, toplam dış borcun yüzde 48,9'unun ABD doları cinsinden olduğu görüldü. Euro cinsinden borcun payı yüzde 28,8 olarak gerçekleşti. Türk lirasının payı yüzde 12,2 iken, diğer para birimlerinin payı yüzde 10,1 olarak kaydedildi.

Alt sektörler itibarıyla kamu sektörünün dış borcu, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,3 artışla 197,9 milyar dolara çıktı. Bu borcun 37,4 milyar dolarlık kısmı kısa vadeli, 160,5 milyar dolarlık kısmı ise uzun vadeli borçlardan oluştu.

Özel sektörün dış borcu ise yüzde 4,2 artışla 318 milyar dolara yükseldi. Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 110,3 milyar dolar, uzun vadeli dış borcu ise 207,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Kredi ve borç senetlerinin ödeme projeksiyonlarına göre anapara geri ödemeleri 24 ay ve üzeri vadede yoğunlaştı. 13-24 ay aralığındaki anapara geri ödemeleri görece sınırlı kalırken, 0-12 aylık kısa vadeli dönemde daha çok özel sektör kredilerinden kaynaklanan bir ödeme profili öne çıktı.

Dış borç stokunun enstrüman dağılımında en büyük pay kredilere ait oldu. Krediler toplam dış borç stokunun yüzde 46,2'sini oluştururken, borç senetlerinin payı yüzde 19,5, efektif ve mevduatların payı ise yüzde 17,2 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dış yükümlülükleri yüzde 4,8 azalarak 23,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası'nın bu dış yükümlülüklerinin tamamı kısa vadeli borçlardan oluştu.

Ayrıca kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,5 artışla 170,7 milyar dolara, uzun vadeli dış borç stoku ise yüzde 3,9 artışla 368,2 milyar dolara ulaştı.