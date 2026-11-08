Türkiye otomotiv pazarında uzun yıllar satış liderliğini elinde tutan Fiat Egea'nın üretimi sona erdi. Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında 2015'ten bu yana üretilen modelin son partisinin tamamlanmasıyla Egea üretim hattı durduruldu.

Yaklaşık 11 yıllık dönemde toplam 1,4 milyon adet Egea üretildi. Modelin vedası için hazırlanan “Egea Cross Limited Efsane Serisi” ise yalnızca 100 araçla sınırlandırıldı ve satışa çıkarıldı.

VEDA SERİSİNİN FİYATI 1 MİLYON 999 BİN 900 TL

Özel serideki araçların her birinde kendine ait üretim ve şasi sıra numarası bulunuyor. Model ailesinin en üst donanım paketiyle hazırlanan otomobillerin anahtar teslim satış fiyatı 1 milyon 999 bin 900 TL olarak açıklandı.

ÜRETİM TAKVİMİ TALEP NEDENİYLE UZATILMIŞTI

Egea'nın üretiminin ilk planlamada 2025 yılı sonunda tamamlanması öngörülüyordu. Ancak piyasadaki yoğun talep ve filo yenileme programları nedeniyle takvim uzatılmıştı. Son üretim döneminin de tamamlanmasıyla Bursa tesislerindeki Egea üretimi kalıcı olarak son buldu.

Bireysel kullanıcıların yanı sıra taksi esnafı, kamu kurumları ve filo kiralama şirketlerine de hitap eden Egea, fabrikada devreye alınacak yeni nesil projelere yerini bırakıyor.