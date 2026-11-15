A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki altıncı ve son maçında Fransa ile karşılaşacak. Fransa, İtalya ve Belçika'nın yer aldığı grupta ilk beş maçını kaybeden Türkiye, ilk puanlarını galibiyetle almak istiyor. Fransa-Türkiye karşılaşması, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayımlanacak. TFF'nin Vincenzo Montella ile yollarını ayırmasının ardından göreve getirdiği Sergen Yalçın, milli takımın başındaki ilk maçında Belçika'ya mağlup oldu. Fransa karşılaşması, Yalçın'ın ikinci sınavı olacak. ABDÜLKERİM DÖNÜYOR, OZAN CEZALI Kart cezası nedeniyle Belçika karşısında forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, Fransa maçında yeniden görev alabilecek. Belçika maçının ardından cezalı duruma düşen Ozan Kabak ise kadrodan çıkarıldı. İki takımın muhtemel 11'leri şöyle: Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Jacquet, Truffert, Da Cunha, Rabiot, Olise, Cherki, Barcola, Mbappe. Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Yunus Akgün, Enes Ünal.

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