Bartın'ın Amasra ilçesi, 6 bin 600 nüfusuyla bu yılın ilk 8 ayında 1 milyonu aşkın turisti ağırladı. İlçenin 3 bin yıllık tarihi, doğal güzellikleri ve bakir koyları, özellikle yaz mevsiminde ziyaretçilerin akınına neden oldu.

"1,5 MİLYON TURİSTİ GEÇECEĞİMİZİ TAHMİN EDİYORUZ"

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, ilçenin 2026 yılının ilk 8 ayını havaların da güzel olması nedeniyle güzel bir sezon geçirdiğini ifade etti. Saylam, "Ramazan ve Kurban bayramları ve hafta içi ziyaret edenlerle birlikte ilk 8 ayda 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlamış durumdayız" dedi.

Saylam, yıl sonu itibarıyla ziyaretçi sayısının 1,5 milyona ulaşacağını tahmin etti. Bu tahminin temelinde ilçenin 5 bin yıllık tarihi ve bu sene palamudun bol çıkmasıyla ön plana çıkan mutfak kültürü yatıyor. Coğrafi işaretli 'Amasra Salatası' ile en güzel gastronomi örneklerini sunduklarını vurgulayan Saylam, herkesi bu güzellikleri görmek için Amasra'ya beklediklerini söyledi.

İlçenin turizm vizyonunda 'Amastris Antik Kenti' kazıları da önemli bir yere sahip. 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bartın Üniversitesi'nin ortaklaşa başlattığı kazılar, çıkan su perisi gibi tarihi eserlerle turizme büyük ivme kazandırdı. Saylam, kazıların devam etmesiyle daha ilginç eserlerin de çıkacağını tahmin ediyor.

Kruvaziyer turizminde ise durum farklı. Karadeniz'de yaşanan gelişmeler nedeniyle kruvaziyer turizmi ertelendi. 4 yıl önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Amasra Limanı yolcu iskelesinin tamamlanmasıyla ilçeye gelen kruvaziyerler şu şekilde gerçekleşti:

2022: 'Astoria Grande' isimli kruvaziyerle 9 seferde 9 bin 23 turist.

2023: 24 seferde 27 bin 256 turist.

2024: 26 seferde 36 bin 482 turist.

2025: 31 seferde 28 bin 578 turist.

2026 ilk 8 ay: 15 seferde 13 bin 351 Rus turist.

Saylam, Kuzeydeki savaşın durumuna göre 2027 yılında yeniden kruvaziyerlerin geleceğini ifade etti. Amasra, Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserleriyle de turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle Amasra Kalesi ve 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen ilçede, Amasra Müzesi'nde sergilenen binlerce yıllık tarihi eserler de dikkat çekiyor.

Son yıllarda deniz ürünleri ağırlıklı mutfak kültürüyle ve özel salatasıyla ünlenen ilçede, tavşanların yaşadığı 'Tavşan Adası' da turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.