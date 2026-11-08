Galatasaray, Amedspor galibiyetinin ardından Barış Alper Yılmaz için yaptığı paylaşım tartışmalara yol açmıştı.

Galatasaray'ın Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası GSStore hesabından paylaştığı 'Barış Alper forması' tanıtım videosu sosyal medyada gündem olmuş ve 'sarı torba' tartışmaları yapılmıştı... Yapılan o paylaşım tepkilerin ardından kaldırılırken sarı kırmızılılar videonun uzun halini GSStore hesabında yayınladı. Formanın tanıtımının yapıldığı videoda Barış Alper'in sözlerine yer verilirken ürünün 5 bin liraya satışa çıktığı açıklandı.

İŞTE KUTUDA YAZAN SÖZLER:

'Barış Alper Yılmaz kutusu' olarak satılacak formanın tanıtımı yapılırken kutuda yıldız oyuncunun şu sözleri yer aldı.

“Hayaldi, gerçek oldu. Bu kulübe imza attığım gün söylediğim ilk sözler bunlardı. O kurduğum hayali doyasıya yaşamayı, bu büyük ailenin bir parçası olmayı ve “ben” değil, “biz” olmanın gerçek anlamını bana siz öğrettiniz.

Ali Sami Yen'deki her maç soyunma odamıza girdiğimizde bizleri bir yazı karşılıyor. “Tarih inananı yazar. Gerçekten isteyeni, inat edeni, imkânsızı deneyeni, vazgeçmeyeni yazar.” Bu özel formayı tasarlarken aklımda tek bir kelime vardı: Invincible.

Ne olursa olsun vazgeçmeyen, deneyen, düşse bile yenilmeyen, ayağa kalkıp devam eden, hayalleri için yaşayan ve sonuna kadar savaşan bir ruh. Başarının yalnızca kazanmakla değil; kim olduğumu ve nereden geldiğimi unutmadan, her gün daha iyi, daha güçlü olmak için çalışmakla anlam kazandığını bana Galatasaray öğretti. Bu formayı, hayalleri için savaşmaktan asla vazgeçmeyen taraftarlarımıza ve aramızdaki o derin tutkuya ithaf ediyorum.