Pakistan, Yemen'deki iç savaşta Husilere karşı mücadele eden Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetine askeri destek sağladı. Pakistan, Husilerin ilerleyişini durdurmak için Yemen hükümetine dört kargo uçağı dolusu silah ve askeri teçhizat gönderdi. ASKERİ DANIŞMANLAR DA SAHADA Yemen'in liman kenti Aden'e ulaştırılan silah ve askeri teçhizat arasında hava savunma sistemleri, hafif topçu unsurları, İHA'lar ve İHA savar sistemleri bulunuyor. Pakistan'ın Yemen hükümetine askeri danışmanlar da gönderdiği bildirildi. Askeri danışmanlar, Suudi mevkidaşlarıyla birlikte Yemen birliklerine destek oluyor. SUUDİLER HAREKATA HAZIRLANIYOR Batılı ve Arap yetkililer, Suudi Arabistan'ın Husiler'in Kızıldeniz kıyısının tamamını kontrol altına almasını engellemek için yüksek yoğunluklu bir harekata hazırlandığını belirtiyor. YEMEN'DE SAVAŞ SÜRÜYOR Pakistan'dan Yemen'e gönderilen askeri destek, Yemen'deki çatışmaların yeniden tırmandığı bir dönemde geldi. Yemen'deki iç savaş, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesiyle başladı. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor. Son aylarda Yemen hükümetine bağlı güçler ile Husiler arasındaki çatışmalar yeniden arttı. Husiler, kendilerine yönelik saldırılara karşılık verdiklerini öne sürerek Suudi Arabistan'a zaman zaman balistik füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

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