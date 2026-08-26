Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki risk algısını ölçen 5 yıllık kredi risk primi (CDS), son altı ayın en düşük seviyesine geriledi. Verilere göre prim, 217 baz puana kadar düştü. Bu seviye, 18 Şubat tarihinden bu yana kaydedilen en düşük rakam olarak dikkat çekti.

CDS, finansal piyasalarda bir ülkenin veya kurumun borçlarını ödeme konusunda iflas riskini ölçen bir gösterge olarak kabul ediliyor. Yatırımcılar, belirli bir borcun ödenmeme riskine karşı bir sigorta niteliği taşıyan bu primi dikkate alarak hareket ediyor.

Primdeki hareketler, ekonomik istikrar, siyasi gelişmeler ve küresel piyasa koşulları gibi faktörlerden doğrudan etkileniyor. CDS primi yükseldiğinde borçlunun kredi riskinin arttığı, düştüğünde ise riskin azaldığı anlamına geliyor.

Yatırımcılar için risk algısının bir barometresi olan CDS, finansal karar alma süreçlerinde kritik bir rol oynuyor. Bu bağlamda primdeki düşüş, Türkiye'nin kredi riskine ilişkin algıda olumlu bir gelişme olduğunu işaret ediyor.