Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 70. Genel Konferansı'nda Türkiye adına konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Genel Müdürü Salih Sarı, ülkenin nükleer enerji hedeflerini anlattı.

Türkiye'nin elektrik talebinin önümüzdeki on yıllarda önemli ölçüde artacağı öngörülüyor. Bu artışın karşılanması için nükleer ve yenilenebilir enerji kaynakları da dahil olmak üzere elektrik üretim kapasitesinin çeşitlendirilmesi ve artırılması hedefleniyor.

AKKUYU'NUN İLK ÜNİTESİ DEVREYE ALINACAK

Toplam kapasitesi 4,8 gigavat olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin inşası tamamlandı. Devreye alma çalışmalarının son aşamasına gelindiğini belirten Sarı, Türkiye'nin bu yıl içinde nükleer enerjiden elektrik üreten ülkeler arasında yer almasını beklediklerini söyledi.

Sarı, "2050'ye kadar 5 gigavatı küçük modüler reaktörlerden oluşmak üzere en az 20 gigavat nükleer güç kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzun vadeli hedeflere ulaşmak için hem büyük ölçekli nükleer santrallerin hem de küçük modüler reaktörler gibi ileri reaktör teknolojilerinin bir arada yer aldığı dengeli bir portföye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Sarı, UAEA'nın Nükleer Uyumlaştırma ve Standardizasyon Girişimi'ne özel önem verdiklerini ifade etti.

TÜRKİYE NÜKLEER KAPASİTESİNİ BARIŞÇIL OLARAK KULLANACAK

Türkiye'nin nükleer bilim kapasitesini barışçıl amaçlarla artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında TR-2 Araştırma Reaktörü'nün lisans süreci Ağustos 2026'da tamamlandı.

Sarı, bu gelişmenin ardından Türkiye'nin reaktörü araştırma, eğitim ve nükleer alanda insan kaynağı geliştirme amacıyla daha etkin şekilde kullanabileceğini belirtti.

Nükleer bilim ve teknolojilerden gıda güvenliği, tarım, sanayi, su yönetimi, sağlık ve çevre koruma alanlarında da yararlanıldığını kaydeden Sarı, bu alanlarda UAEA'nın desteğinin sürdüğünü söyledi.