Türkiye'nin şifalı gölü: Hem hastalar hem kuşlar akın ediyor

Sivas'ın Zara ilçesindeki Şerefiye beldesi yakınlarında bulunan Sülük Gölü, bünyesindeki tıbbi sülükler ve zengin kuş popülasyonuyla bölgenin öne çıkan doğa ve sağlık turizmi noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Doğa fotoğrafçısı Murat Köse tarafından dronla kaydedilen havadan görüntüler, gölün çevresindeki doğal bitki örtüsüyle oluşturduğu manzarayı ortaya çıkardı.

SÜLÜK GÖLÜ HANGİ HASTALIKLARA ŞİFA ARAYANLARI AĞIRLIYOR?

Gölün içinde doğal olarak barınan tıbbi sülükler, özellikle romatizma ve cilt rahatsızlıklarına alternatif çözüm arayan ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Çevresindeki yoğun yeşil alanlarla bütünleşen su kütlesi, bölge halkı ve dışarıdan gelen misafirler için mesire alanı işlevi de görüyor.

GÖLÜN EKOSİSTEMDEKİ VE KUŞ POPÜLASYONUNDAKİ ÖNEMİ NEDİR?

Sülük Gölü, şifalı yapısının yanı sıra küçük batağan kuşlarının üreme alanı olmasıyla ekolojik açıdan kritik bir rol üstleniyor. Bölgedeki zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı, dronla çekilen kuş bakışı görüntülerle doğaseverlerin ilgisine sunuluyor.