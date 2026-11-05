Açık havada sigara içilebilecek yerleri belirlenmiş özel alanlarla sınırlamayı amaçlayan düzenleme hazırlığı sürüyor. AKP'nin sigara kısıtlamaları ve takviye edici gıda denetimlerini içeren teklifi bütçe görüşmeleri nedeniyle yeni yıla kaldı. Meclis'e sunulması için ocak-şubat dönemi işaret ediliyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 10 Ekim'de tütün kanun teklifinin birkaç hafta içinde TBMM'ye sunulacağını açıklamıştı. Hazırlıkta, sigara yasağının yalnızca kapalı mekânlarla sınırlı kalmaması hedefleniyor. Açık alanlara ilişkin kısıtlamalar henüz yürürlüğe girmiş değil.

PARK, PLAJ VE KAFE TERASLARI GÜNDEMDE

Düzenleme için Japonya ve Avustralya'daki uygulamalar inceleniyor. Japonya örneğinde kimlik doğrulamalı satış, özel sigara içme alanları ve sokak kısıtlamaları öne çıkıyor. Kaynak haberde, Avustralya'da açık hava mekânlarında sigara içilebilen bölümlerin toplam alanın yüzde 50'sini geçemediği, park, plaj ve duraklarda da kısıtlamalar bulunduğu belirtiliyor.

Lokanta ve restoranların açık alanları da kapsamda. Tente ve cam gibi malzemelerle çevrilen bölümlerin fiilen kapalı mekân olarak kullanılmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

Çocukların bulunduğu açık alanlar, parklar, plajlar, yürüyüş yolları, bina girişleri, duraklar ve kafe terasları olası kısıtlama alanları arasında sayılıyor. Elektronik sigara gibi yeni nesil ürünlere açık alan kısıtlaması ve pasif içiciliği azaltacak mesafe kuralı da değerlendiriliyor.

Kamu binalarının bahçeleri, üniversite kampüsleri, sağlık kuruluşları, spor tesisleri ve eğlence mekânlarının açık alanları da yer alıyor. Bu yerlerde sigara içilebilecek bölümlerin ayrıca belirlenmesi öngörülüyor.

SATIŞTA YAŞ DOĞRULAMASI İÇİN ÜÇ SEÇENEK

Memişoğlu, 11 Ekim'de NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda önceliğin, yaş doğrulamasıyla 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satışını önlemek olduğunu belirtti. Bakan, kişisel verileri koruyan ve kullanımı kolay elektronik sistemler dahil tüm seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın tütünle mücadele eylem planında satışın yaş doğrulanmadan tamamlanmaması esas alınıyor. Yetkili bir uygulama üzerinden QR kodla doğrulama, çipli kimlik kartı kullanımı veya kasada yaş kontrolü yapılmadan satış işleminin ilerlememesi seçenekleri üzerinde duruluyor.

Teknik ayrıntılar ve sistemin bütün işletmeler için nasıl zorunlu hale getirileceği henüz netleşmedi. Başkasının QR kodunun kullanılmasını zorlaştırmak için tek kullanımlık, kısa süreli kodlar ve kimlik fotoğrafıyla alıcının karşılaştırılması gibi yöntemler tartışılıyor.

NİSAN AYINDA HABERLEŞEN TASLAKTA 2040 HEDEFİ

Nisan ayında duyurduğu 41 maddelik taslakta ise 2040'tan itibaren sigara, elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri ve tüm nikotin cihazlarının üretim, satış ve kullanımının yasaklanması hedefi yer alıyor. Bu hükümler, kabul edilmiş bir kanun değil, haberleştirilen taslağın içeriği.

Söz konusu taslağa göre restoran, kafe ve pastaneler toplam alanlarının en fazla yüzde 10'unu sigara bölümüne ayırabilecek; bu bölümde yiyecek ve içecek servisi yapılmayacak. Nakit satış yerine kredi kartı ve kimlik-yaş doğrulama sistemlerinin kullanılması öngörülüyor.

Aynı taslakta yasak alanda sigara içene 5 bin TL, işletmelere 50 bin TL'den başlayan idari para cezaları ve kademeli kapatma bulunuyor. Çocuğa tütün satana bir yıla kadar hapis, yasak sonrasında ticarete devam edene ise 1 milyon ile 5 milyon TL arasında ceza öngörülüyor. Bunlar taslakta belirtilen yaptırımlar; Türkiye'deki yeni düzenleme için henüz açıklanmış bir ceza bulunmuyor.

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR DA PAKETTE

Türkiye Gazetesi'nin aktardığı pakette, Tarım, Sağlık ve Sanayi bakanlıkları ile YÖK'ün yer alacağı ortak bir denetim mekanizması kurulması da planlanıyor. Amaç, kaçak, sağlığa zararlı ve merdiven altı üretilen takviye edici gıdaların önünü kesmek.