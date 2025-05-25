Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye’de satışa sunduğu yenilenen Model Y Juniper ile yine büyük ilgi topladı. Ancak satışların başlamasıyla birlikte yaşanan teknik problemler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yoğun talep nedeniyle Tesla'nın web sitesi dakikalar içinde çökerken, stokların tamamı birkaç dakika içinde tükendi. Tesla Avrupa, yaşanan sorunlar ve yeni stok tarihleriyle ilgili resmi bir açıklama yaptı.

“Dakikalar İçinde Tükendi”

Tesla’nın yenilenen Model Y Juniper envanteri geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa sunuldu. Ancak kısa sürede yaşanan aşırı talep, Tesla’nın web sitesinde erişim sorunlarına yol açtı. Kullanıcılar siteye ulaşamazken, stokların kısa sürede tükendiği öğrenildi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, web sitesine VPN aracılığıyla farklı ülkelerden erişim sağlayarak araçları satın aldıklarını iddia etti.

Tesla Avrupa’dan Resmi Açıklama

Tesla Avrupa, yaşanan teknik sıkıntılar ve iddialar üzerine X (eski Twitter) hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye'de Model Y'ye olan inanılmaz talepten dolayı çok heyecanlıyız. Son envanter listelememiz dakikalar içerisinde tükendi.

Satış sürecinde yaşanmış olabilecek teknik sorunlar için özür dileriz. Envanter sistemimiz kısa bir süre içinde milyonlarca otomatik bot talebine maruz kaldı. Bu durum sitenin erişilebilirliğini etkiledi.”

Tesla, bot saldırısına karşı geliştirilen güvenlik sistemlerinin, gerçek kullanıcıların erişimini de sehven etkilediğini belirtti. Şirket, benzer sorunların tekrar yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Yeni Tarihler Belli Oldu

Tesla, yeni stokların ne zaman erişime açılacağını da duyurdu. Açıklamaya göre Model Y için yeni envanter listelemeleri şu tarihlerde yapılacak: