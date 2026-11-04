Rusya, elektronik vize uygulamasında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısının yürürlüğe girmesi halinde Türk vatandaşlarının ülkede elektronik vizeyle kalabileceği süre uzayacak. Mevcut 30 günlük sınırın 45 güne çıkarılması planlanıyor.

ELEKTRONİK VİZEDE SÜRE DEĞİŞİYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülke vatandaşlarına yönelik tek tip elektronik vize uygulamasında yeni bir düzenleme için harekete geçti. Hazırlanan yasa tasarısıyla elektronik vizenin geçerlilik süresi ile ülkede izin verilen kalış süresinin eşitlenmesi hedefleniyor.

Mevcut sistemde elektronik vize 120 gün boyunca geçerli olmasına rağmen yabancı ziyaretçiler Rusya'da en fazla 30 gün kalabiliyor. Yeni düzenlemeyle bu sürenin 45 güne çıkarılması öngörülüyor.

TÜRK VATANDAŞLARI DA YARARLANABİLECEK

Rusya'nın tek tip elektronik vize uygulamasından yararlanabilen 64 ülke arasında Türkiye de bulunuyor. Bu nedenle planlanan değişiklik Türk vatandaşlarını da doğrudan ilgilendiriyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde Türk vatandaşları, Rusya'ya elektronik vizeyle seyahat ettiklerinde ülkede 45 güne kadar kalabilecek. Böylece mevcut uygulamadaki 30 günlük kalış sınırı 15 gün artırılmış olacak.

TASARININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

Hazırlanan düzenlemenin öncelikle hükümet tarafından onaylanarak Devlet Duması'na sunulması bekleniyor. Tasarının Duma ve Federasyon Konseyi aşamalarından geçmesinin ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Yeni düzenleme henüz yürürlüğe girmiş değil. Sürecin tamamlanması halinde elektronik vizeyle Rusya'ya seyahat edecek yabancı ziyaretçiler için kalış süresi 45 güne çıkacak.