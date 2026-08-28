Son dönemde Türk seyahat severlerin yurt dışı tatil tercihlerinde Sırbistan öne çıkıyor. Vize muafiyeti, kısa ulaşım süresi ve bütçe dostu seçenekler, ülkeye yönelik turistik ilgiyi artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Hususi ve umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşları, Sırbistan’a 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor. İstanbul’dan başkent Belgrad’a yaklaşık 1 saat 50 dakika süren direkt uçuşların bulunması, haftalık veya hafta sonu kaçamakları için bölgeyi cazip kılıyor. Euro bölgesi ülkelerine kıyasla yerel para birimi Sırp Dinarı’nın (RSD) kullanılması da konaklama ve yeme-içme maliyetlerinde uygun alternatifler sunuyor.

İki ülke arasındaki tarihsel bağlar, günlük yaşamda ve mutfak kültüründe de benzerlikler gösteriyor. Mutfakta yer alan geleneksel yemekler ile dilde kullanılan ortak sözcükler, Türk ziyaretçilerin yabancılık çekmeden seyahat etmesine katkı sağlıyor. Başkent Belgrad’da yer alan tarihi Kalemegdan, Knez Mihailova Caddesi ve nehir kıyısındaki sosyal alanların yanı sıra Tara Milli Parkı ile Uvac Kanyonu gibi doğal mekanlar turistik rotaların odağında bulunuyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR VAR

Vize muafiyetine rağmen Sırbistan’a giriş yapacak Türk vatandaşlarının uyması gereken bazı resmi prosedürler bulunuyor:

Ülkeye giriş için en az 6 ay geçerlilik süresi bulunan bir pasaport taşınması gerekiyor.

Sınır kapılarında yetkililer tarafından dönüş uçak bileti, onaylı otel rezervasyonu ve seyahat süresince yetecek miktarda finansal yeterlilik (nakit veya banka kartı) talep edilebiliyor.

Ülkeye giriş yapıldıktan sonraki 24 saat içinde konaklanan otel veya ev sahibi aracılığıyla polise bildirim yapılması ve "Beyaz Kart" (Beli Kart) belgesinin temin edilmesi zorunluluğu bulunuyor.