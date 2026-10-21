Güneydoğu Asya bölgesine seyahat etmek isteyen gezginler için Vietnam, Tayland’a alternatif bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Bölgedeki turizm olanakları, tarihi yapılar, doğal alanlar ve maliyet avantajları seyahat tercihlerini etkiliyor.

TAYLAND'A ALTERNATİF

Uzun yıllardır bölgenin en çok ziyaret edilen ülkesi konumundaki Tayland’a kıyasla Vietnam, farklı seyahat rotaları arayan turistlerin ilgisini çekiyor. İngiliz basınında yer alan bir seyahat analizinde, Vietnam’ın kültürel mirası ve doğa turizmi imkanlarıyla bölgedeki diğer ülkelere kıyasla tercih sebebi olabileceği değerlendirmesi yer alıyor.

TURİSTİK BÖLGELER VE DOĞAL ALANLAR

Phu Quoc ve Mui Ne, deniz turizminin merkezleri arasında yer alırken, tarihi mimarisiyle bilinen Hoi An kenti de bölgedeki diğer duraklar arasında bulunuyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde sekiz alanı bulunan ülkede, Ha Long Körfezi kireç taşı adaları ve su sporları imkanlarıyla dikkat çekiyor. Dağlık coğrafyası ve pirinç tarlalarıyla ünlü Sapa bölgesi ise doğa yürüyüşü ile kültür gezileri için tercih ediliyor.

MUTFAK KÜLTÜRÜ VE YEREL LEZZETLER

Vietnam mutfağında pirinç eriştesiyle yapılan Pho çorbası, Banh Mi sandviçi ve taze yaz ruloları öne çıkan yemekler arasında yer alıyor. Ayrıca ülkede yumurta kahvesi, hindistan cevizli kahve ve tuzlu kahve gibi farklı kahve çeşitleri tüketiliyor.

KONAKLAMA VE SEYAHAT MALİYETLERİ

Yeme-içme, ulaşım ve konaklama giderlerinin genel olarak Tayland’a kıyasla daha düşük seviyelerde olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte toplam seyahat bütçesi; uçak bileti fiyatlarına, seyahat edilecek sezona ve konaklama türüne göre değişiklik gösteriyor.

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN VİZE KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Vietnam seyahatlerinde pasaport türlerine göre farklı vize rejimleri uygulanıyor. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport sahipleri 90 güne kadar olan seyahatlerde vizeden muaf tutulurken, Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport sahipleri vizeye tabi bulunuyor.

Bordo pasaport sahipleri için başvurular, Vietnam Göç İdaresi'nin resmi portalı üzerinden çevrim içi olarak yapılabiliyor ve elektronik vize (e-Vize) kolaylıkla alınabiliyor.