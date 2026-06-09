Meksika’daki tarihi Azteca Stadyumu’nda 11 Haziran’da başlayacak olan dev organizasyona sayılı günler kala, futbol ateşi sokaklara taştı. Dünyaca ünlü yayıncılık devi Panini’nin her turnuvada gelenekselleşen Dünya Kupası albümü, bu yıl her zamankinden daha ulaşılabilir durumda.

Türkiye’deki futbol tutkunlarının da yoğun ilgi gösterdiği albüm ve paketler, sadece büyük alışveriş merkezlerinde değil; günlük hayatın merkezindeki mahalle kırtasiyelerinde ve hatta yol üstü benzin istasyonlarında bile rafları süslüyor. Yediden yetmişe binlerce Türk futbolsever, eksik parçaları tamamlamak ve arkadaş gruplarıyla çıkartma takas etmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

41 YAŞINDAKİ RONALDO'NUN "SON DANSI" FİYATLARI KATLADI

Koleksiyon piyasasını altüst eden asıl gelişme ise ABD, Kanada ve Meksika pazarına özel olarak sınırlı sayıda basılan metalik kaplamalı altın Cristiano Ronaldo çıkartması oldu. İnternetteki ilan platformlarında bu nadir parça için talep edilen 10.000 Brezilya Reali (yaklaşık 88.000 - 90.000 TL) değerindeki astronomik bedel dudak uçuklattı.

Piyasa uzmanları, tek bir çıkartmaya ev veya araba peşinatı kadar değer biçilmesinin arkasında duygusal ve tarihi bir sebep yattığını belirtiyor: 2026 Dünya Kupası sırasında 41 yaşında olacak olan Portekizli efsane Cristiano Ronaldo, kariyerinin son Dünya Kupası turnuvasına çıkmaya hazırlanıyor.

Bu "son dans" ihtimali, çıkartmanın sembolik ve manevi değerini koleksiyoncular gözünde zirveye taşıyor.

SIRADAN KARTLAR CEP YAKMIYOR AMA YILDIZLARIN DEĞERİ BAŞKA

Albümde yer alan standart çıkartmalar piyasada birim başına oldukça düşük ve makul fiyatlarla alıcı bulmaya devam ediyor. Ancak iş Messi, Mbappé ve Ronaldo gibi küresel ikonların sınırlı üretim (limited edition) özel kartlarına geldiğinde fiyat dengesi tamamen değişiyor.

Uzmanlardan Önemli Uyarı: Koleksiyon piyasası uzmanları, internet sitelerinde yazan 10 bin Reallik (90.000 TL) çılgın rakamların henüz gerçekleşmiş bir satışı yansıtmadığını, yalnızca satıcıların hayal ettiği talep fiyatı olduğunu vurguluyor.

Bir kartın gerçek piyasa değerinin, ilan sitelerindeki yazılı rakamlarla değil, ancak parası ödenerek tamamlanmış ve doğrulanmış satış sözleşmeleriyle kanıtlanabileceği hatırlatılıyor.