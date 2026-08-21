Ege'nin karşı kıyısında "Türklerin dokunduğu yer altın oluyor" söylemi gayrimenkul rakamlarıyla bir kez daha doğrulandı.

Türklerin yoğun ilgisiyle popülerliği ve marka değeri her geçen gün artan Yunan adalarında ev sahibi olmak hiç olmadığı kadar pahalı hale geldi.

Yabancı yatırımcı talebinin sınırlı konut arzıyla birleşmesi sonucu, Kikladlar'dan İyon adalarına, On İki Ada'dan Girit'e kadar tüm bölgede emlak fiyatları adeta uçuşa geçti.

Yunanistan'ın adalarında ev sahibi olmak giderek daha pahalı hale geliyor. 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin veriler, hem dünyaca ünlü tatil merkezlerinde hem de daha küçük adalarda konut fiyatlarının yükselişini sürdürdüğünü ortaya koydu.

ANTIPAROS, MİKONOS'U SOLLADI

Kiklad Adaları'ndaki fiyatlar, Yunanistan gayrimenkul piyasasında dikkat çeken yeni bir tablo ortaya çıkardı. Küçük Antiparos Adası, ortalama konut fiyatlarında lüks turizmin simge adreslerinden Mikonos'u geride bıraktı.

Antiparos'ta ortalama satış fiyatı metrekare başına 7 bin 600 Euro'ya yükseldi. Aynı rakam Mikonos'ta 7 bin 59 Euro, Paros'ta ise 5 bin 263 Euro olarak hesaplandı.

Son dönemde güçlü fiyat artışlarının görüldüğü Antiparos, böylece Yunanistan'ın yeni lüks gayrimenkul merkezlerinden biri haline geliyor. Antiparos'un yanı sıra Folegandros, Kythnos ve Paros da yatırımcıların giderek daha fazla ilgi gösterdiği Kiklad adaları arasında yer alıyor.

MİKONOS'TA LÜKS KONUTLARIN METREKARESİ 16 BİN EURO

Antiparos ortalama fiyatlarda öne geçse de Mikonos, Yunanistan'ın en pahalı ve en fazla talep gören gayrimenkul piyasalarından biri olmayı sürdürüyor.

Adadaki lüks yazlık konutlarda fiyatların metrekare başına 16 bin Euro'ya kadar çıktığı belirtiliyor. Santorini de üst segment gayrimenkul piyasasındaki konumunu korurken, Paros özellikle uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

İYON ADALARINDA ZİRVE PAXOS'UN

Fiyat artışı yalnızca Kiklad Adaları ile sınırlı değil. İyon adalarında en yüksek fiyat metrekare başına 3 bin 846 Euro ile Paxos'ta görülüyor.

Sporad Adaları'nda ise Skiathos, 3 bin 521 Euro'luk metrekare fiyatıyla ilk sırada bulunuyor. Turizm altyapısının güçlü, konut arzının ise sınırlı olduğu adalarda talebin fiyatları yukarı taşıdığı belirtiliyor.

On İki Ada'da da dikkat çekici artışlar yaşanıyor. Leros'ta konut fiyatları bir yılda yüzde 30'dan fazla, Kalymnos'ta ise yaklaşık yüzde 20 yükseldi.

Patmos'ta metrekare fiyatları 5 bin Euro'ya ulaşırken, Rodos'taki premium konutlarda fiyatlar 6 bin 750 Euro'ya kadar çıkıyor.

YUNAN ADALARINA EN FAZLA AMERİKALILAR İLGİ GÖSTERİYOR

Yunanistan'ın ada gayrimenkul piyasasındaki yükselişin arkasında yabancıların güçlü talebi bulunuyor. Yunan adalarında konut arayan yabancılar arasında Amerikalılar ilk sırada yer alıyor.

ABD vatandaşlarını sırasıyla İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa'dan gelen alıcılar takip ediyor.

Üstelik yabancıların Yunanistan'dan konut satın alma nedenleri de değişiyor. Talebin giderek Golden Visa programından çok ikinci konut ve yaşam tarzı tercihlerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

2025 yılında Yunanistan'dan gayrimenkul alan yabancıların yarısından fazlası satın aldıkları evi ikinci konut veya tatil evi olarak kullanmayı amaçladı. Golden Visa'yı temel gerekçe olarak gösterenlerin oranı ise yalnızca yüzde 8 oldu.

YABANCILARIN YENİ YABANCININ GÖZDESİ GİRİT; TÜRKLER ANAKARA VE YAKIN ADALARDAGÖZDESİ GİRİT

Ada pazarındaki bu tırmanışta ABD vatandaşları başı çekerken; İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa'dan gelen alıcılar da adaları dolduruyor. Türk yatırımcılar ise Golden Visa (oturum izni) avantajı ve ulaşım kolaylığı nedeniyle daha çok Atina, anakara ve Türkiye'ye yakın kıyı adalarına yoğunlaşıyor.

Yabancı alıcıların profilinde yaşanan değişimle birlikte, satın alma gerekçeleri Golden Visa'dan ziyade yaşam tarzı ve ikinci konut tercihlerine kaymış durumda. Nitekim alıcıların yarısından fazlası mülkleri tatil evi olarak kullanmayı amaçlarken, Golden Visa'yı birincil sebep gösterenlerin oranı yüzde 8'de kaldı. Bu yeni dönemde yatırımcıların gözdesi ise her üç kişiden birinin tercih ettiği Girit oldu.