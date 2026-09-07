Geleneksel temizlik ürünlerindeki maliyet artışları ve kimyasal içerik tartışmaları, tüketicileri ev yapımı çözümlere sevk ediyor. Sektör verilerine göre piyasadaki hazır sıvı deterjanların büyük bölümünü su, boya ve yapay kokular oluştururken, asıl temizliği sağlayan aktif maddeler toplam hacmin oldukça küçük bir kısmını kapsıyor.

Bu durum, bütçesini korumak isteyen vatandaşların evde doğal malzemelerle deterjan üretimine olan ilgisini artırıyor.

3 MALZEMEYLE YAPILAN DETERJAN 1 YIL YETİYOR

Ev yapımı çamaşır jölesi yönteminde üç temel hammadde kullanılıyor: Çamaşır sodası, boraks ve doğal zeytinyağı sabunu. Karışımda yer alan malzemelerin işlevleri ve etki mekanizmaları şu şekilde:

Çamaşır Sodası: Karıştığı suyun pH seviyesini yükselterek alkali bir ortam yaratır; protein ve yağ lekelerini kumaş liflerinden ayırır.

Boraks: Sert sudaki kireç ve mineralleri bağlayarak suyun yumuşamasını sağlar ve temizleyici maddelerin performansını artırır.

Zeytinyağı Sabunu: Yüzeyaktif madde görevini üstlenerek kir parçacıklarını hapseder ve durulama suyuyla birlikte çamaşırdan uzaklaştırır.

MALİYETİ DÜŞÜRÜRKEN KULLANIM ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Hazırlık sürecinde; rendelenmiş 1 kalıp zeytinyağı sabunu sıcak suda eritildikten sonra 1'er su bardağı çamaşır sodası ve boraks ile 19 litrelik bir kovada birleştiriliyor. Yaklaşık 12 saatlik bekleme süresinin ardından jöle kıvamını alan karışım, ortalama 300 yıkama imkanı veriyor. İlgili hammaddeler toplu alındığında artan miktarlar sonraki süreçlerde de kullanılabildiği için 4 kişilik bir ailenin yıllık çamaşır yıkama maliyeti belirgin ölçüde azalıyor.

CİLT SAĞLIĞI VE CİHAZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Sentetik renklendirici, yapay koku ve optik parlatıcı barındırmayan bu doğal jöle formülü; egzama, alerjik cilt tepkileri ve kokuya bağlı hassasiyet risklerini en aza indiriyor.

Bunun yanı sıra, endüstriyel deterjanlar gibi aşırı köpürmediğinden çamaşır makinelerinin su tahliye sensörlerinde ve pompalarında birikinti yapmadan çalışmasına olanak sağlıyor.