Karadağ, Avrupa Birliği'nin vize politikasıyla uyum sürecinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Türkiye, Rusya ve Belarus vatandaşlarına uygulanan vizesiz seyahat düzenlemesi sona erdirilecek. Türk vatandaşları için 31 Ekim 2026'da bitecek vizesiz seyahat hakkı, 1 Kasım itibarıyla yeni kurallara tabi olacak.

31 EKİM'E KADAR VİZESİZ GİRİŞ MÜMKÜN

Karadağ hükümeti, 23 Temmuz 2026'da Vize Rejimi Yönetmeliği'nde değişiklik yapılacağını duyurmuştu. Yeni düzenlemeyle Türkiye, Rusya ve Belarus vatandaşlarının ülkeye giriş, transit geçiş ve konaklamaları için vize şartı getirilecek.

Hükümetin son toplantısında ise bu ülkelerle vizesiz seyahati düzenleyen uluslararası anlaşmaların sona erdirilmesi için gerekli sürecin başlatılması kararlaştırıldı.

BORDO PASAPORT SAHİPLERİ VİZE ALACAK

Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından paylaşılan güncel bilgilere göre Türk vatandaşları, 31 Ekim 2026'ya kadar Karadağ'da 30 güne kadar vizesiz kalabilecek.

1 Kasım'dan itibaren ise umuma mahsus pasaport, yani bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Karadağ'a gitmeden önce vize alması gerekecek. Yeni uygulama Kotor ve Budva gibi ülkenin önde gelen turizm merkezlerine yapılacak seyahatler için de geçerli olacak.

BAZI TÜRK VATANDAŞLARI VİZEDEN MUAF TUTULACAK

Yeni düzenleme tüm Türk vatandaşlarını aynı şekilde etkilemeyecek. Geçerli Schengen, ABD, Birleşik Krallık veya İrlanda vizesi bulunanlar ile bu ülkelerde geçerli oturum iznine sahip kişiler, belirlenen şartları karşılamaları halinde Karadağ'a 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilecek.

ÖZEL PASAPORTLAR İÇİN YENİ ANLAŞMA

Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat imkanının devam ettirilmesi için Türkiye ile yeni bir ikili anlaşma yapılması planlanıyor.

Karadağ hükümeti, bu pasaport türlerine sahip Türk vatandaşları için vizesiz seyahat imkanının Avrupa Birliği kuralları çerçevesinde mümkün olan en geniş kapsamda sürdürülmesi amacıyla yeni anlaşma sürecini başlatacak.