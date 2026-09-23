Dünya genelinde kırsal nüfusun azalması ve yaşlanması üzerine bazı ülkeler, belirli bölgelere yerleşimi teşvik etmek amacıyla mali destek paketleri açıklamaya başladı.

Business Insider’ın aktardığı bilgilere göre, İsviçre’den Japonya’ya kadar uzanan farklı ülkelerde sunulan teşvik miktarları 40 bin euroyu ve bazı özel programlarda daha yüksek tutarları bulabiliyor.

Sunulan mali desteklerden faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin yaş, mülk edinimi, ikamet süresi ve resmi oturum statüsü gibi belirli kriterleri karşılaması şart koşuluyor.

Albinen (İsviçre): Yaş ve İkamet Şartı

İsviçre'nin Valais kantonunda yer alan ve nüfusu 300'ün altına düşen Albinen köyü, yeni yerleşen yetişkinlere kişi başı 25 bin İsviçre frangı, çocuklara ise 10 bin frank ödeme yapıyor.

Söz konusu destekten yararlanabilmek için belirlenen kriterler şu şekildedir:

Başvuru sahibinin 45 yaşından küçük olması,

Köyde en az 200 bin frank değerinde mülk satın alması,

Bölgede en az 10 yıl boyunca ikamet etmeyi taahhüt etmesi.

Antikythera (Yunanistan): Çok Çocuklu Ailelere Aylık Destek

Girit ile Yunanistan ana karası arasında bulunan Antikythera Adası, nüfusunu artırmak amacıyla kalabalık ailelere yönelik bir program yürütüyor.

Destek İçeriği: Üç veya daha fazla çocuğu olan ailelere üç yıl boyunca aylık 500 euro ödeme, ücretsiz konut ve gıda desteği sağlanıyor.

Mevcut Durum: İnşaat çalışmaları nedeniyle uygulamaya geçişte gecikmeler yaşansa da başvuru sürecinin açık olduğu bildiriliyor.

Sardinya (İtalya): Kırsal Bölgelerde Konut Yenileme Desteği

Sardinya adası, kırsal alanlardaki nüfusu korumak adına ev yenileme projelerine 15 bin euroya kadar katkı veriyor.

Katılım Şartları: Nüfusu 5 binden az olan bir yerleşime taşınmak, burada tam zamanlı yaşamak ve 18 ay içinde resmi ikametgahı adaya taşımak gerekiyor.

Ek Destekler: Program kapsamında yeni çocuk sahibi olan ailelere aylık düzenli ödemeler yapılabiliyor.

İrlanda: "Our Living Islands" Programı

İrlanda, "Our Living Islands" adlı çalışma çerçevesinde ana karaya köprü veya geçit bağlantısı bulunmayan adalara taşınacak kişilere 70 bin euroya kadar mali imkan sunuyor.

Koşullar: Desteğin verilebilmesi için satın alınacak mülkün 1993 yılından önce inşa edilmiş olması ve aktarılan kaynağın doğrudan binanın yenileme çalışmalarında kullanılması zorunlu tutuluyor.

Japonya: Büyükşehirlerden Kırsala Göç Teşviki

Japonya, 2019 yılından bu yana Bölgesel Yeniden Canlandırma Göç Destek Programı ile Tokyo gibi yoğun nüfuslu metropollerden kırsal bölgelere taşınmayı destekliyor.

Teşvik Tutarları: Hanelere 1 milyon yen, tek başına taşınan kişilere 600 bin yen ödeme yapılıyor. Uygun bir işletmeyle bölgeye taşınanlara 1 milyon yen ek katkı sağlanabiliyor.

Oturum Koşulu: Yabancı uyruklu vatandaşların başvurabilmesi için kalıcı, uzun dönemli veya özel kalıcı oturum statüsüne sahip olması şartı aranıyor.

La Rioja (İspanya): "Revive" Programı

İspanya'nın La Rioja bölgesinde uygulanan "Revive" programı, 45 yaş altındaki kişileri nüfusu 5 binin altında kalan yerleşim yerlerine çekmeyi hedefliyor.

Destek Miktarı: Yerleşimin nüfus yapısına göre ödemeler 20 bin ile 40 bin euro arasında değişiklik gösteriyor.

Kullanım ve İkamet Şartı: Verilen destek konut alımı veya tadilatı amacıyla kullanılmak zorunda olup, taşınanların söz konusu konutta en az beş yıl ikamet etmesi gerekiyor.

Başvuru Hakkı: AB, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre vatandaşlarının yanı sıra, İspanya'da geçerli yasal oturum iznine sahip AB dışı ülke vatandaşları da programa başvurabiliyor.