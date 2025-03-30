Şeker Bayramı tatili için Türklerin önemli bölümü Ege adalarını tercih etti. Kuzey Ege’deki Midilli Adası’na Çanakkale ve İzmir’den feribotlarla tam 2 bin Türk turistin geçtiği belirtildi.
ADA ESNAFININ YÜZÜ GÜLDÜ
Yunanistan’ın önde gelen yayın organlarından intimesnews.gr haber sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde Midilli Ticaret Odası Turizm Bölümü Başkanı Aris Lazaris, "Bugün, Türk ziyaretçilerin Midilli'ye gelişinin ilk günü. Adanın ekonomisinin canlı tutulması için Türk turistler önemli bir yere sahip geçen yıl adamızı 122 bin Türk turist ziyaret etmişti bu yıl bu sayının artmasını bekliyoruz” dedi.
4 BİN TÜRK TURİST MİDİLLİ’YE GEÇECEK
Midilli’ye bayram süresince gelecek Türk turistlerin sayısını 4 bini bulacağı belirtildi.