Döviz kurları, vize süreçleri ve yükselen tatil maliyetleri, Türk seyahatseverlerin yurt dışı rotalarını bütçe dostu ve vize kolaylığı sağlayan ülkelere kaydırdı. Turizm verilerine ve seyahat tercihlerine göre Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği 5 ülke öne çıkıyor.

Gürcistan

Sadece yeni tip T.C. kimlik kartı ile geçiş yapılabilen Gürcistan; Batum ve Tiflis kentleriyle listenin başında yer alıyor. Sınır komşusu olması ve pasaport zorunluluğunun bulunmaması, ülkeyi özellikle kısa süreli seyahatlerde ilk tercih kılarken konaklama ve ulaşım giderlerinin uygunluğu dikkat çekiyor.

Mısır

Şarm El Şeyh ve Hurghada gibi tatil merkezleri, kapıda vize uygulamalarının kolaylaştırılmasının ardından yoğun talep görmeye başladı. Kızıldeniz kıyısındaki otel seçenekleri ve her şey dahil konseptlerin uygun maliyetleri, bölgeyi yerli turistler için Akdeniz ve Ege'ye alternatif hale getirdi.

Kuzey Makedonya

90 güne kadar vizesiz seyahat imkanı tanıyan Kuzey Makedonya; Üsküp ve Ohrid bölgeleriyle Balkanlar'daki en popüler rotalar arasında. Ülke, Avrupa kıtasında konaklama, yeme-içme ve ulaşım maliyetlerinin en düşük olduğu destinasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

Bosna-Hersek

Vizesiz seyahat imkanı sunan bir diğer Balkan ülkesi Bosna-Hersek, Saraybosna ve Mostar kentleriyle yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Direkt uçuş hatlarının bolluğu ile gıda ve konaklama fiyatlarının Euro bölgesine kıyasla daha erişilebilir seviyelerde bulunması, ziyaretçi sayısını artıran temel etkenler arasında yer alıyor.

Tayland

30 güne kadar vizesiz girilebilen Tayland, Güneydoğu Asya rotasında Türk gezginlerin ilk tercihi konumunda. Bangkok, Phuket ve Pattaya gibi şehirlerde konaklama, yerel ulaşım ve yeme-içme giderlerinin düşük olması, yüksek uçak bileti maliyetlerine rağmen ülkeyi uzun süreli tatiller için cazip kılıyor.