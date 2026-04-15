Dünya genelinde ekonomik dalgalanmalar ve vize süreçlerinin zorlaşması, gezginleri yeni arayışlara itiyor. 2025 yılı itibarıyla Türk vatandaşları için hem cüzdan yakmayan hem de kapıda vize veya vize muafiyeti sunan ülkeler, tatil planlarının merkezine yerleşti. İşte tropik adalardan Avrupa'nın kalbine, Güney Amerika'dan Orta Asya'ya uzanan o geniş liste.

ÖNE ÇIKAN ROTALAR

FİLİPİNLER

Kış aylarında yazı yaşamak isteyenlerin ilk tercihi Filipinler oluyor. 30 güne kadar vize istemeyen ülke; El Nido, Boracay ve Cebu gibi bölgeleriyle lüksü ve doğayı ekonomik şartlarda sunuyor.

ARJANTİN

Kur farkı nedeniyle yabancı turistler için cazip hale gelen Arjantin, Türk gezginlere 90 gün boyunca vizesiz keşif imkanı tanıyor. Kültür ve doğanın harmanlandığı bu rota, uzak mesafe olmasına rağmen yerel maliyetlerin düşüklüğüyle dikkat çekiyor.

SIRBİSTAN

Kısa uçuş süresi ve vizesiz giriş imkanıyla Sırbistan, hafta sonu kaçamaklarının vazgeçilmezi. Belgrad'ın enerjisi, Novi Sad ve Niş'in uygun fiyatlı konaklama seçenekleri bölgeyi cazip kılıyor.

SADECE KİMLİKLE GİRİLEN ÜLKELER

Pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip çipli kimlik kartınızla giriş yapabileceğiniz ülkeler:

Azerbaycan: Doğrudan Türkiye'den gitmek şartıyla 90 gün.

Gürcistan: 1 yıla kadar muafiyet.

KKTC: Kimlikle giriş serbest.

Moldova: 180 gün içinde 90 gün.

Ukrayna: Yeni tip kimlikle 180 günde 90 gün.

PASAPORTLA VİZESİZ GİREBİLECEĞİNİZ ÜLKELER

Seyahat planlarını genişletmek isteyenler için tam liste aşağıdadır:

- Avrupa ve Yakın Coğrafya

Andorra: 90 gün (Havalimanı olmadığı için İspanya veya Fransa üzerinden geçişte Schengen vizesi gerekmektedir).

Arnavutluk: 90 gün.

Belarus: 30 gün.

Kosova: 90 gün.

Kuzey Makedonya: 90 gün.

Karadağ: 90 gün.

- Amerika ve Karayipler

Antigua ve Barbuda: 180 gün.

Bahamalar: 240 gün.

Barbados: 180 gün.

Belize: 90 gün.

Bolivya: 90 gün.

Brezilya: 90 gün.

Britanya Virjin Adaları: 30 gün.

Dominika: 21 gün.

Dominik Cumhuriyeti: 30 gün (Havalimanında 10 USD karşılığı turist kartı alınır).

Ekvador: 90 gün.

El Salvador: 90 gün.

Guatemala: 90 gün.

Haiti: 90 gün.

Honduras: 90 gün.

Jamaika: 90 gün.

Kolombiya: 90 gün.

Kosta Rika: 30 gün (90 güne uzatılabilir).

Nikaragua: 90 gün.

Panama: 180 gün.

Paraguay: 90 gün.

Peru: 90 gün.

Şili: 90 gün.

Venezuela: 90 gün.

- Asya ve Uzak Doğu

Bahreyn: 30 gün (E-vize ile).

Brunei: 30 gün.

Doğu Timor: 30 gün (Kapıda vize).

Endonezya: 30 gün.

Filipinler: 30 gün.

Güney Kore: 90 gün.

Hong Kong: 90 gün.

Irak: 15 yaş altı ve 50 yaş üstü için 30 gün vizesiz. Diğer yaşlar vizeye tabidir.

İran: 90 gün.

Japonya: 90 gün.

Kamboçya: 30 gün.

Katar: 90 gün.

Kazakistan: 30 gün.

Kırgızistan: 90 gün.

Kuveyt: 90 gün (Sınırda ücretsiz vize).

Lübnan: 90 gün.

Makau: 1 ay.

Maldivler: 30 gün (Sınırda harçsız vize).

Malezya: 90 gün.

Moğolistan: 30 gün.

Nepal: Sınırda vize.

Özbekistan: 30 gün.

Singapur: 30 gün.

Sri Lanka: 30 gün (Sınırda vize).

Tayland: 30 gün.

Tayvan: 30 gün.

Umman: 30 gün.

- Afrika ve Okyanusya

Botsvana: 90 gün.

Fas: 90 gün.

Fiji: 90 gün.

Fildişi Sahili: 90 gün.

Güney Afrika: 30 gün.

Madagaskar: Sınırda vize.

Mauritius: 90 gün.

Niue: 30 gün.

Palau: 30 gün.

Sao Tome ve Principe: 15 gün.

Saint Kitts ve Nevis: 90 gün.

Saint Lucia: 42 gün.

Seyşeller: 90 gün.

Svaziland: 30 gün.

Tanzanya: 90 gün.

Togo: Sınırda vize.