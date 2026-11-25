Bahar aylarında toprağın yüzüne çıkan taze şerbetçiotu sürgünleri, Avrupa mutfağında "Hop Shoots" ismiyle lüks tüketimin zirvesinde yer alıyor. Özellikle Belçika, Fransa ve İngiltere'de düzenlenen sezonun ilk hasat açık artırmalarında, sınırlı miktardaki bu filizler rekor fiyatlara satılıyor. Sezonun ilerleyen günlerinde fiyatlar bir miktar gerilese de, en düşük seviyesinde bile lüks et ürünlerinin çok üzerinde işlem görüyor.

BİLECİK'TE KİMSE YÜZÜNE BİLE BAKMIYOR

Türkiye'deki şerbetçiotu üretiminin merkezi konumundaki Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ise tablo tam tersi bir görüntü çiziyor. Yerli çiftçiler, bitkinin ana ürünü olan kozalakların daha verimli büyümesi için baharda dipten çıkan bu ilk sürgünleri "seyreltme" amacıyla buduyor. Gerçek ticari değerinden habersiz olan pek çok üretici, altın değerindeki bu filizleri ya tarlada çürümeye bırakıyor ya da hayvan yemi olarak değerlendiriyor.

ELLE TEK TEK TOPLANIYOR, SEZONU SADECE 4 HAFTA SÜRÜYOR

Uzmanlar, şerbetçiotu filizlerini bu denli ulaşılmaz ve pahalı kılan temel nedenin zorlu hasat süreci olduğuna dikkat çekiyor. Makineli tarıma uygun olmayan ve kırılgan yapısı nedeniyle tek tek elle toplanması gereken filizlerin hasat dönemi, yılda yalnızca 3 ila 4 hafta sürüyor. Kısa sezon ve yoğun işçilik, ürünü gastronomi dünyası için nadir bir hazineye dönüştürüyor.

MICHELIN YILDIZLI RESTORANLARIN GÖZDESİ OLDU

Kuşkonmazı andıran zarif görünümü ve kendine has aromasıyla dikkat çeken Hop Shoots, Avrupa'daki Michelin yıldızlı restoranların menülerinde "sebzelerin trüfü" unvanıyla sunuluyor. Genellikle deniz ürünleri ve özel başlangıç tabaklarında kullanılan bu filizlerin yalnızca birkaç dalından oluşan porsiyonları dahi astronomik fiyatlarla servis ediliyor.