Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre Türk vatandaşlarının alışveriş için yurt dışında kredi kartıyla yaptıkları alışveriş tutarı geçen yılın nisan ayında 52.4 milyar lira iken bu yılın nisan ayında yüzde 44’lük artış ile 75.7 milyar liraya ulaştı.

YABANCI 2025’TE KALDI

Yılın ilk 4 ayında ise yerli kartların yurt dışı alışveriş harcaması 298 milyar 859 milyon liraya ulaştı. Yabancı turistin kredi kartı ile Türkiye’deki alışveriş harcamaları ise 37.9 milyon liraya ulaşırken, ilk 4 aylık toplam harcama tutarı ise 126 milyar lira ile Türk vatandaşlarının yarısından daha az bir seviyede kaldı. Savaş etkisi ile yavaşlayan seyahatler alışverişler üzerinde de etkili olurken, nisan ayında Türk vatandaşlarının harcamaları bir önceki aya göre 1.5 milyar liralık düşüş gösterdi.

Geçen yılın nisan ayına göre harcamalar yüzde 44 artarken, geçen yılın ilk 4 ayında 186.5 milyar lira olan alışveriş tutarı bu yılın ilk 4 ayında yüzde 60.2 artış gösterdi.

Yabancı turistlerin Türkiye’deki kartlı alışveriş harcaması ise nisan ayında geçen yılki seviyede kaldı.

2025 Nisan ayında 37.3 milyar lira olan alışveriş tutarı bu yılın aynı ayında ise 37.9 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın ilk 4 ayında 119.8 milyar lira olan kredi kartıyla yapılan alışverişler bu yılın aynı döneminde ise yaklaşık yüzde 5’lik artışla 126 milyar liraya ulaştı.

İşlem adetleri artıyor

İşlem adetlerine bakıldığında yerli kredi kartlarının yurt dışı kullanımı nisanda bir önceki yıl seviyesi olan 39.4 milyon adetten 45.3 milyon adede yükseldi. Yabancı kartların da işlem adetleri yükseldi. 2025 Nisan’da 8.9 milyon adet olan işlem sayısı, bu yılın aynı ayında 9.6 milyon adede çıktı. 2026’nın ilk 4 ayında ise toplam işlem adedi 32 milyonu aştı.