Aydın’ın Kuşadası ilçesinden 4 mil uzaklıktaki Sisam (Samos) adasına tatil için giden Türk turist sayısında rekor artış oldu.
Sakız Adası Vatheos Limanı Gümrük Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Türkiye'den gelen Türk turist sayasında Haziran ayı verilerinde geçen yıla oranla ciddi bir artış olduğu açıklandı. Vatheos limanına gelen yolcu sayısı Haziran 2025'te önemli bir artış gösterdi. Bu oranın geçen yıla göre daha yüksek olduğu ve adaya gelen Türk turist sayısında rekor artış sağlandığı belirtildi.
FERİBOT SEFER SAYILARI YÜZDE 100 ARTTI
Geçen yılın haziran ayında Kuşadası- Sisam arasında feribotlar 78 sefer yaparken bu yıl haziran ayında sefer sayısı 134 olarak tespit edildi.
Gümrük müdürlüğü 2024 ve 2025 yılı verilerini şu şekilde açıkladı.
2024
Nisan: Toplam 6.744 (4.500 Türk yolcu, 2.150 Yabancı, 94 Yunan)
Mayıs: Toplam 9.131 (4.347 Türk yolcu, 4.703 Yabancı, 81 Yunan)
Haziran: Toplam 12.461 (9.403 Türk yolcu, 2.927 Yabancı, 131 Yunan)
2025
Mart: Toplam 1.079 yolcu (891 Türk, 181 Yabancı, 7 Yunan)
Nisan: Toplam 4.254 (1.739 Türk yolcu, 2.416 Yabancı, 99 Yunan)
Mayıs: Toplam 7.168 (3.918 Türk yolcu, 3.102 Yabancı, 148 Yunan)
Haziran: Toplam 13.293 (8.527 Türk yolcu, 4.620 Yabancı, 146 Yunan)