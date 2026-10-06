Karadağ’ın önde gelen turizm merkezlerinden Budva’da gayrimenkul piyasası yön değiştirdi. Son yıllarda yaşanan hızlı fiyat artışları ve yatırım yoğunluğunun ardından, bölgedeki yabancı mülk sahiplerinin satışa geçmesiyle birlikte satış ve kiralık konut stoğunda belirgin bir artış kaydedildi.

Blic gazetesinin yerel emlak acentelerine dayandırdığı habere göre, Rusya ve Türkiye vatandaşlarının mülklerini satışa çıkarmasıyla kiralık konut arzı yükseldi. Pazara giren yeni konut sayısı, aylık kira bedellerinin önceki dönemlere kıyasla 100 ila 200 euro arasında gerilemesine yol açtı. Daha önce aylık 600 ila 700 euro bandında kiralanan tek yatak odalı dairelerin fiyatı 400 ila 500 euro seviyelerine düştü.

NEDENLERİ ORTAYA ÇIKTI

Piyasadaki hareketliliğin temelinde idari süreçler, yaptırımlar ve yükselen yaşam maliyetleri yer alıyor. 2022 yılından itibaren Karadağ’a yerleşen Rusya vatandaşları, uluslararası yaptırımlar sebebiyle oturum izinlerinin uzatılması, vize işlemleri ve uluslararası bankacılık transferlerinde sıkıntılarla karşılaşıyor.

VİZE MUAFİYETİ DE ETKİLİYOR

Geleceğe yönelik vize zorunluluğu beklentileri ve gayrimenkul yatırımı üzerinden verilen oturum izinlerindeki düzenlemeler, yabancı yatırımcılar üzerindeki belirsizliği artırıyor. Emlak danışmanı Tomislav Rankovic, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vize muafiyetinin kalkacağı yönündeki beklentilerin ve yasal şartlardaki değişimlerin ayrılışları hızlandırdığını, bölgedeki Türk nüfusunun ise yaklaşık %15'inin Karadağ'dan ayrıldığını belirtti.

Mülklerini nakde çeviren yatırımcıların bir kısmı daha düşük maliyetli ülkelere yönelirken bir kısmı da ülkelerine dönmeyi tercih ediyor. Sektör temsilcileri, arz artışına bağlı olarak yaşanan bu fiyat düzeltmesinin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini öngörüyor.