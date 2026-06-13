Avrupa ülkelerine seyahat etmek isteyen birçok Türk vatandaşı, Schengen vizesi başvurularını Balkan ülkeleri üzerinden yapmayı tercih ediyordu. Ancak vize danışmanları ve başvuru sahiplerinden gelen bilgilere göre bu yöntemde süreç son dönemde belirgin şekilde zorlaştı. Özellikle Üsküp ve Belgrad’daki konsoloslukların başvuruları daha detaylı incelemeye alarak, seyahat amacı ve ikamet durumuna ilişkin kontrolleri sıkılaştırdı.

Kuzey Makedonya ve Sırbistan gibi ülkelerde bulunan Avrupa Birliği ülkelerinin konsolosluklarının Schengen vizesi başvurularında daha titiz bir değerlendirme sürecine geçtiği belirtiliyor. Başvuru sahiplerinden daha fazla ek belge talep edildiği, ret oranlarının arttığı ve uzun süreli vizeler yerine çoğunlukla yalnızca seyahat süresini kapsayan kısa süreli vizelerin verildiği aktarılıyor.

“GEÇİŞ ÜLKESİ” ENDİŞESİ

Sektör temsilcilerine göre, Balkan ülkeleri üzerinden alınan oturum izinleriyle Schengen bölgesine giren bazı kişilerin geri dönmemesi, konsoloslukların risk değerlendirme kriterlerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Bu durumun, özellikle Üsküp ve Belgrad üzerinden yapılan başvurularda daha dikkatli bir inceleme sürecini beraberinde getirdiği ifade ediliyor.

İKAMET VE GELİR DURUMU DAHA DETAYLI İNCELENİYOR

Başvuru sahiplerinin ikamet geçmişi, gelir kaynakları, seyahat geçmişi ve yaşadıkları ülkeye geri dönme niyetlerini gösteren bağlar artık daha ayrıntılı şekilde değerlendiriliyor. Düzenli gelir, çalışma durumu, şirket sahipliği, kira kontratları ve uzun süreli yasal ikamet gibi unsurların başvurularda daha belirleyici hale geldiği belirtiliyor.

RED ORANLARI ARTTI, VİZE SÜRELERİ KISALDI

Geçmiş yıllara kıyasla daha fazla belge talep edildiği ve başvuruların daha sıkı kriterlerle değerlendirildiği ifade ediliyor. Bazı başvuru sahiplerinin ret aldığı, bazılarının ise çok girişli ve uzun süreli vizeler yerine yalnızca planlanan seyahat süresini kapsayan kısa süreli vizeler alabildiği aktarılıyor.

Herhangi bir resmi kural değişikliği açıklanmamış olsa da, konsoloslukların genel değerlendirme yaklaşımının daha temkinli hale geldiği belirtiliyor.