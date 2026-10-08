İzmir'in Selçuk ilçesinde lezzeti, raf ömrü ve kendine has rengiyle dikkat çeken dünyaca ünlü lezzetinde hasat mesaisi başladı. Yaklaşık 3 bin 700 dekar alanda üretilen ve bu yıl 10 bin ton civarı rekor rekolte beklenen lezzet; Avrupa'dan Rusya'ya kadar pek çok ülkenin yeni gözdesi oldu. Üretim üssü olarak ülkenin yüzde 45'lik ihtiyacını tek başına karşılayan bölge, sunduğu yüksek katma değerle üreticiye servet kapısı açtı.

İHRACATIN KALBİ BURADA ATIYOR

Sezonun açılışıyla birlikte ilk ihracat tırlarının Selçuk'tan yola çıktığını belirten İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, hicaz narının yaklaşık 500 gram ağırlığa ulaştığını ve kalitesiyle dış ticarette kritik bir konuma sahip olduğunu belirtti.

"ÇİFTÇİLER BİR VERİP BİN ALSIN"

Hicaz narının sofralık tüketimin yanı sıra sanayi ve meyve suyu sektöründe de önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Akdoğan, bölgedeki toprak yapısına dikkat çekerek "Malumunuz tuzluluk çok arttı. Selçuk'ta tuzluluk olan bölgelerde nar üretimi, çiftçilerimiz için alternatif bir kazanç kapısı oldu. Tuzlu topraklara çok dayanıklı bir ürün. Üreticimiz de biz de bu durumdan çok memnunuz. Çiftçilerimize bir verip bin aldıkları, bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi.

HEM RUSLAR HEM İTALYANLAR KAPIDA KUYRUK OLUYOR

Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı ise Türkiye'nin dev tarım merkezlerinden bile önce piyasaya girdiklerinin altını çizerek "Türkiye'de ilk nar ihracatı ilçemizde başlıyor. Bu çiftçiler için çok önemli. Adana, Antalya, Mersin bölgesinden bile önce ilk nar ihracatı bizden yapılıyor. İlçemizin büyük kısmı çorak durumdaki eski pamuk arazileriydi. 2000'li yıllardan bu yana dikilen ağaçlar şu an tam verim çağında. Sadece Almanya, Rusya ve Ukrayna'ya değil; İtalya ve İspanya gibi nar üreten Avrupa ülkelerine bile buradan ürün gönderiyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HİÇBİR YERİNDE BU LEZZET YAKALANMIYOR"

Meyvenin kendine has rengi ve kalitesiyle rakipsiz olduğunu belirten üretici ve işletmeci Aziz Taş ise "Meyve suyu için çok temiz bir ürün, diğer meyveler gibi kurt veya sinek yapmıyor. Renginden dolayı ihracatta büyük bir talep var. Bu rengi Türkiye'nin hiçbir yerinde yakalayamıyorlar. Antalya'da da nar üretiliyor ama öncelik her zaman Selçuk'a veriliyor. Antalyalılar dahi gelip, buradan nar alıp ihracat yapmaya çalışıyor. Buradaki kalite ve renk başka hiçbir yerde yok" diyerek ürünün gördüğü dev talebi özetledi.