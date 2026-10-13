Son dönemde popülaritesini koruyan turşu lahana ve salatalık turşusu gibi fermente sebzelerin, içerdiği probiyotikler ve vitaminler sayesinde insan sağlığı üzerinde bir çok olumlu etkisi bulunduğu belirtildi. SopronMedia'da yer alan habere göre, laktik asit fermentasyonu sürecinden geçen bu gıdalar, sindirimden bağışıklık sistemine kadar pek çok alanda vücudu destekliyor.

BESİN DEĞERLERİ VE VÜCUDA ETKİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fermentasyon süreciyle vitamin oranı artan ve kalorisi düşen fermente sebzeler, beslenme düzenlerine kolayca dahil edilebiliyor. Bir fincan turşu lahananın 27 kalori ve 0 gram yağ içerdiği; bunun yanında 7 gram karbonhidrat, 4 gram lif, 1 gram protein ile sodyum, C ve K vitaminleri, demir, manganez, B6 vitamini, folik asit ve bakır barındırdığı aktarıldı.

Uzmanlar ve ilgili haberde öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:

- İçerdiği probiyotikler ve enzimler sayesinde sindirimi kolaylaştırır, antibiyotik kullanımı sonrasında bağırsak mikroflorasının dengelenmesine katkı sağlar.

- Yararlı bakteriler antikor üretimini destekler. Soğuk algınlığı ve nezle dönemlerinde tüketildiğinde içeriğindeki vitaminlerle iyileşme sürecini hızlandırabilir.

- Düşük kalorili ve lifli yapısıyla uzun süre tokluk hissi verir. Metabolizmayı desteklerken, probiyotik yapısı yağ emilimini sınırlandırmaya yardımcı olur.

- Yüksek lif ve probiyotikler kolesterolü kontrol altında tutarak tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. İçeriğindeki C vitamini ise kalsiyumun vücutta tutulmasını sağlayarak kemik yapısını destekler.

TURŞU SUYUNU DÖKMEYİN ÇAĞRISI

Fermentasyon sürecinin bir yan ürünü olan turşu lahanası suyunun, adeta bir multivitamin kaynağı olduğu ifade edildi. Yoğun miktarda C vitamini ve probiyotik içeren turşu suyunun düzenli tüketildiğinde bağırsakları temizlediği, kolesterolü düşürmeye ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olduğu bildirildi. Yüksek su içeriğiyle günlük sıvı ihtiyacına da katkı sağladığı vurgulandı.

TÜKETİM MİKTARI VE UYARILAR

Turşu suyunun kürler halinde, günde 100–200 ml kadar ve tercihen yemeklerden önce tüketilmesinin yeterli olacağı kaydedildi. Aşırı tüketimin şişkinlik, karın krampı ve ishale yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Ayrıca sindirim sistemi rahatsızlığı, safra kesesi problemi veya kronik karın ağrısı bulunan kişilerin fermente sebzeleri düzenli tüket