Apple’ın merakla beklenen ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo, düzenlenen küresel etkinlikle resmen tanıtıldı. Teknoloji dünyasında büyük heyecan yaratan cihaz, Türkiye’deki rekor satış fiyatıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Türkiye, 230 bin TL’den başlayan giriş seviyesi etiketiyle iPhone Duo’nun dünyada en pahalıya satıldığı ülke olarak listenin ilk sırasına yerleşti.

ABD pazarında 1.999 dolardan satışa sunulan cihaz, vergi kalemleri, döviz kuru ve ek maliyetler nedeniyle Türkiye’de yaklaşık 4 bin 742 dolar seviyesine ulaştı.

ABD fiyatının iki katından fazlasına denk gelen bu tutar, Türk tüketicilerin tek bir cihaz için adeta iki iPhone parası ödemek zorunda kaldığını gözler önüne serdi.

Küresel fiyat sıralamasında Türkiye’yi 4 bin 311 dolarla Brezilya ve 3 bin 153 dolarla Hindistan takip etti.

DEPOLAMA KAPASİTESİNE GÖRE FİYAT ARTIYOR

Cihazın depolama kapasitesi arttıkça fiyat uçurumu daha da derinleşiyor. Türkiye pazarında 512 GB’lık versiyon 247 bin TL, 1 TB’lık model 281 bin TL fiyatla raflardaki yerini alırken, serinin en üst seviyesi olan 2 TB’lık model ise 336 bin TL’lik astronomik bir etiketle satışa sunuluyor.

Yüksek üretim ve vergi maliyetleri nedeniyle lüks tüketim kategorisine giren cihazın, Türkiye’deki satış performansı teknoloji severler tarafından merakla takip ediliyor.