Havaların soğumasıyla birlikte Türkiye'de milyonlarca hane kombilerini, sobalarını ve radyatörlerini çalıştırmaya başladı, ancak her yıl tekrarlanan ısıtma sezonunda yapılan bazı hatalar, ciddi güvenlik risklerine ve yüksek enerji faturalarına yol açabiliyor.

Yangın güvenliği, enerji verimliliği ve sağlık uzmanları, özellikle kış aylarında sıkça yapılan bu hatalara karşı uyarıyor. Yanlış ısıtma yöntemleri karbonmonoksit zehirlenmesine, ev yangınlarına ve küf oluşumuna neden olabiliyor. Üstelik bazı alışkanlıklar, evin yeterince ısınmasını engelleyerek enerji tüketimini de artırıyor.

Peki, ısınırken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte ısıtma sezonunda kaçınılması gereken 8 yaygın hata...

1. Havalandırma açıklıklarını tamamen kapatmayın

Isı kaybını önlemek amacıyla pencere ve havalandırma açıklıklarını tamamen kapatmak, özellikle yakıtla çalışan ısıtma sistemlerinin bulunduğu evlerde ciddi tehlikelere yol açabilir.

Odun sobası, şömine veya gazlı cihazlar, güvenli yanma için yeterli hava akışına ihtiyaç duyar. Yetersiz havalandırma, renksiz ve kokusuz bir gaz olan karbonmonoksitin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu gazın solunması, kısa sürede ölümcül zehirlenmelere yol açabilir.

Uzmanlar, özellikle soba ve benzeri sistemlerin kullanıldığı alanlarda uygun havalandırmanın sağlanmasını öneriyor. Pencereleri kısa sürelerle açmak iç ortam havasının yenilenmesine yardımcı olabilir, ancak bu uygulama, cihazın gerektirdiği sürekli hava girişinin veya uygun baca sisteminin yerini tutmaz.

Karbonmonoksit dedektörü kullanmak ve ısıtma cihazlarını düzenli kontrol ettirmek de hayati önem taşıyor.

2. Çamaşırları doğrudan radyatörün üzerinde kurutmayın

Kış aylarında çamaşırları radyatörün üzerine sermek pratik bir çözüm gibi görünebilse de bu alışkanlık hem ısıtma verimliliğini düşürebilir hem de evdeki nem oranını artırabilir.

Islak çamaşırlardan buharlaşan su, iç mekândaki nemi yükseltir. Yetersiz havalandırmayla birleşen yüksek nem, duvarlarda ve pencere çevrelerinde küf oluşumunu kolaylaştırır. Küf ve nem, özellikle alerjisi veya solunum yolu hassasiyeti bulunan kişiler için sağlık sorunlarına neden olabilir.

Ayrıca radyatörlerin üzerini çamaşırlarla kapatmak, sıcak havanın odaya yayılmasını engelleyebilir. Bu nedenle çamaşırları mümkünse iyi havalandırılan ayrı bir odada kurutmak veya uygun bir çamaşır kurutma makinesi kullanmak daha doğru bir seçimdir.

3. Radyatörlerin önünü mobilya ve kalın perdelerle kapatmayın

Radyatörlerin önüne kanepe, dolap veya büyük mobilyalar yerleştirmek, ısının oda içinde eşit şekilde dağılmasını engelleyebilir. Kalın perdelerin radyatörleri tamamen kapatması da benzer bir etki yaratabilir.

Isının odaya yayılması zorlaştığında ortam yeterince ısınmayabilir. Bu durum, ısıtma sisteminin daha uzun süre çalışmasına ve enerji tüketiminin artmasına neden olabilir.

Daha verimli bir ısınma için radyatörlerin önünü mümkün olduğunca açık tutun. Perdelerin radyatörün üzerine sarkmamasına ve mobilyalarla arasında yeterli boşluk bulunmasına dikkat edin.

4. Evin sıcaklığını gereğinden fazla yükseltmeyin

Kış aylarında evi daha sıcak tutmanın her zaman daha sağlıklı olduğu düşünülse de aşırı ısıtma, hem enerji tüketimini artırabilir hem de iç mekân konforunu olumsuz etkileyebilir.

Uzmanların genel önerilerine göre oturma odalarında 20-22 derece, yatak odalarında ise 16-18 derece sıcaklık çoğu kişi için uygun olabilir. Bununla birlikte ideal sıcaklık; yaşa, sağlık durumuna ve kişisel ihtiyaçlara göre değişebilir.

Termostatı gereğinden fazla yükseltmek, enerji faturalarının artmasına neden olur. Ayrıca sıcak ve kuru hava, burun ve boğazdaki mukozanın kurumasına yol açarak rahatsızlık hissini artırabilir.

Hem konforu korumak hem de enerji tasarrufu sağlamak için evin sıcaklığını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

5. Islak odun ve plastik atıkları yakmayın

Sobalarda kullanılan yakıtın türü ve nem oranı, hem ısınma verimliliğini hem de güvenliği doğrudan etkiler.

Yeterince kurumamış odun, verimsiz yanmaya ve bacada kurum birikmesine neden olabilir. Zamanla artan kurum ve katran tabakası, baca yangını riskini yükseltir. Bu nedenle yakacak odunun uygun koşullarda kurutulması ve kuru şekilde saklanması önemlidir.

Plastik şişe, kauçuk, boyalı ahşap ve diğer işlenmiş malzemeleri sobada yakmak ise çok daha tehlikelidir. Bu atıkların yanması, insan sağlığına ve çevreye zarar veren zehirli gazların açığa çıkmasına neden olabilir.

Isınmak için yalnızca kullanılan cihaza uygun yakıtları tercih edin. Atıkları yakıt olarak kullanmayın ve bacada kurum birikmesini önlemek için düzenli temizlik yaptırın.

6. Baca temizliğini ve kombi bakımını ihmal etmeyin

Isıtma sezonu başlamadan önce yapılması gereken en önemli işlemlerden biri, baca ve ısıtma sistemlerinin kontrol edilmesidir.

Tıkanmış veya hasar görmüş bacalar, dumanın ve karbonmonoksitin yaşam alanlarına geri dönmesine neden olabilir. Kurum birikmesi de baca yangını riskini artırır.

Benzer şekilde kombi ve diğer gazlı ısıtma cihazlarının bakımı da ihmal edilmemelidir. Yetkili servis tarafından yapılan düzenli kontroller, olası arızaların erken tespit edilmesine ve cihazların daha güvenli çalışmasına yardımcı olur.

Kış gelmeden bacanızı temizletin, kombinizin bakımını yaptırın ve havalandırma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olun. Bu kontrolleri yalnızca bir masraf olarak değil, ev halkının güvenliği için gerekli bir önlem olarak değerlendirin.

7. Taşınabilir ısıtıcıları gözetimsiz bırakmayın

Elektrikli ısıtıcılar, özellikle soğuk günlerde hızlı ısınmak için tercih ediliyor. Ancak yanlış kullanım, ev yangınlarına neden olabiliyor.

Taşınabilir ısıtıcıları perde, yatak, koltuk ve diğer yanıcı malzemelerden uzak tutun. Cihazın üretici tarafından belirtilen güvenlik mesafelerine uyun ve kullanım sırasında hava girişlerinin kapanmadığından emin olun.

Üretici talimatları aksini belirtmedikçe ısıtıcıları uyurken veya evden çıkarken çalışır durumda bırakmayın. Cihazın fişini çekmeden önce kapatın ve elektrik bağlantılarının aşırı ısınmadığını kontrol edin.

Evde çocuk veya evcil hayvan bulunuyorsa cihazın devrilmesini ve sıcak yüzeylere temas edilmesini önleyecek ek tedbirler alın.

8. Evi ısıtmak için gazlı ocak veya fırın kullanmayın

Mutfak ocağını ya da fırını çalıştırarak evi ısıtmaya çalışmak son derece tehlikelidir. Bu cihazlar, yaşam alanlarını ısıtmak için tasarlanmamıştır.

Özellikle gazlı cihazların uygunsuz kullanımı; yangın, yanma ve karbonmonoksit zehirlenmesi riskini artırabilir. Yetersiz havalandırma, bu tehlikeleri daha da büyütebilir.

Evinizi ısıtmak için yalnızca bu amaçla üretilmiş ve kullanım talimatlarına uygun şekilde kurulan cihazları tercih edin. Gazlı ocak ve fırınları hiçbir koşulda ısıtma amacıyla kullanmayın.

Isıtma sezonunda güvenlik önlemlerini ihmal etmeyin

Isıtma sezonu boyunca yapılan küçük hatalar, ciddi yangınlara, zehirlenmelere ve sağlık sorunlarına dönüşebilir. Oysa doğru yakıt kullanımı, düzenli bakım, yeterli havalandırma ve güvenli cihaz kullanımıyla bu risklerin önemli bir bölümü önlenebilir.

Uzmanların uyarısı açık: Isınırken yalnızca evin sıcaklığına ve enerji faturasına değil, güvenliğe de dikkat etmek gerekiyor. Kış başlamadan önce baca ve tesisat kontrollerini yaptırmak, ısıtıcıları doğru kullanmak ve evin nem dengesini korumak hem sağlığınızı hem de bütçenizi korumaya yardımcı olabilir.