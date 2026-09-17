Yurt dışı tatili planlayan ancak vize bütçesi, uzun evrak süreçleri ve pasaport giderleri nedeniyle tereddüt eden vatandaşlar için çözüm yanı başımızda belirdi. Türkiye ile Gürcistan arasındaki vizesiz seyahat anlaşması sayesinde Türk vatandaşlarından pasaport dahi talep edilmiyor.

Yeni nesil T.C. çipli kimlik kartına sahip herkes, Sarp Sınır Kapısı’ndan geçerek dakikalar içinde komşu ülkeye giriş yapabiliyor. Bürokrasiden uzak bu geçiş imkanı, kısa süreli tatilleri bile zahmetsizce yurt dışı gezisine dönüştürüyor.

EGE VE AKDENİZ'E ALTERNATİF ROTA

İç turizmdeki konaklama ve ulaşım maliyetlerinin artmasıyla birlikte Batum ve Tiflis gibi popüler destinasyonlar, Ege ve Akdeniz beldelerine alternatif hale geldi. Karadeniz mimarisi ile Avrupa kent dokusunu bir arada sunan Batum sokakları ve tarihiyle büyüleyen Tiflis, bölgeye giden turistlerin ilk durakları arasında yer alıyor.

ULAŞIM VE KONAKLAMA İLGİ ÇEKİYOR

Gürcistan seyahatini cazip kılan bir diğer etken ise sınır ötesine ulaşımın oldukça kolay olması. Özellikle Karadeniz illerinden otobüs veya şahsi araçla sınırdan geçilebilmesi, yüksek uçak bileti masraflarını ortadan kaldırıyor.

Batum’un sahil şeridindeki modern otellerden Tiflis’in tarihi pansiyonlarına kadar her bütçeye uygun konaklama seçeneği sunulurken, şehir içinde kullanılan popüler mobil taksi uygulamaları da turistlere konforlu bir gezi imkanı sağlıyor.

GÜRCİSTAN GİRİŞLERİNDE BU KURALLARA DİKKAT

Kimlikle geçiş kolaylığı devam etse de, Gürcistan'a seyahat edecek vatandaşların kapıda mağdur olmaması için güncel yasal zorunlulukları bilmesi gerekiyor:

Zorunlu Sağlık Sigortası: Gürcistan hükümetinin kararı doğrultusunda, ülkeye giriş yapacak tüm turistlerin en az 30.000 GEL (Gürcistan Larisi) teminatlı seyahat sağlık sigortası yaptırması zorunludur.

Sigortası olmayan kişilere sınırda 300 GEL para cezası uygulanmaktadır.

Yurt Dışı Çıkış Harcı: Türkiye'den çıkış yaparken kişi başı 1.250 TL olan yurt dışı çıkış harcının ödenmesi gerekmektedir.

Çocuklar İçin Fotoğraf Şartı: Kimlik belgesiyle geçiş yapacak çocukların ve bebeklerin yeni tip T.C. kimlik kartlarında fotoğraf bulunması zorunludur. Fotoğrafı olmayan çocuklar sınırdan geçememektedir.

Maddi Durum ve Kur Farkı: Gürcistan para birimi Lari'nin Türk Lirası karşısındaki değeri nedeniyle, harcamalar planlanırken güncel kurların dikkate alınması önem arz etmektedir.