Elektrikli otomobil devi Tesla, global pazarda ivme kaybederken Türkiye’de adeta vites yükseltti. Avrupa’da satışlarda düşüş eğilimi gösteren şirket, Türkiye’de yalnızca tek modelle tüm markaları geride bırakarak beklentileri aştı.

YÜZDE 170 ARTIŞ

Tesla, haziran ayında Türkiye pazarında tam 7.235 adet Model Y satışı gerçekleştirdi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 2.670 adetti. Bu da yıllık bazda yüzde 170’lik, aylık bazda ise yüzde 368’lik bir artış anlamına geliyor.

Yılın ikinci çeyreğinde toplam 9 bin adet araç teslimatı gerçekleştiren Tesla, 2025’in ilk altı ayında Türkiye genelinde 12 bin 320 araç satışına ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

AVRUPA'DA SATIŞLAR ÇAKILDI

Tesla’nın Avrupa’daki performansı ise Türkiye’deki başarıyı yansıtmıyor. Norveç ve İspanya gibi bazı pazarlarda satışlar artarken; Fransa, İtalya, İsveç ve Danimarka gibi kilit pazarlarda sert düşüşler yaşandı.

-Norveç: Model Y satışları %54 artışla 5.646 adede ulaştı.

-İspanya: Satışlar %127,2 artarak 2.632 adede çıktı.

-İsveç: %64,4’lük düşüşle 976 araç satıldı.

-Danimarka: %61,6’lık düşüşle 1.155 araç teslim edildi.

-Fransa: 3.646 araç satılmasına rağmen %10’luk bir düşüş yaşandı.

-İtalya: Satışlar %66 oranında geriledi.

ABD'DE DE SATIŞLAR KÖTÜ GİDİYOR

Tesla’nın anavatanı olan ABD'de de benzer bir yavaşlama söz konusu. Haziran ayında yaklaşık 46 bin araç satıldığı tahmin edilirken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %16 daha düşük. 2025’in ilk yarısında toplam satışlardaki düşüş oranı ise %12 olarak ölçüldü.

Analistlere göre, Tesla'nın 2025 ikinci çeyreğinde dünya genelinde yaklaşık 390 bin araç teslimatı gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %11’in üzerinde bir düşüşe işaret ediyor.